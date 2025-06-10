Кевин Де Брюйне уходит из Манчестер Сити как рекордсмен топ-5 чемпионатов
Бельгиец отдал наибольшее количество результативных передач
В сезон 2025/26 «Манчестер Сити» заходит без своего лидера последних 10 лет, Кевина Де Брюйне.
Бельгиец за время пребывания в Манчестере запомнился своими результативными передачами.
С начала его дебюта за горожан (30 августа 2015 года) Кевин Де Брюйне отдал наибольшее количество результативных передач во всех соревнованиях среди игроков топ-5 европейских чемпионатов – 170. Для этого игроку понадобилось 422 матча.
Лидеры по количеству ассистов во всех турнирах среди всех игроков топ-5 лиг в период, когда бельгийский полузащитник играл за «Манчестер Сити»:
170 – Кевин Де Брюйне
147 – Лионель Месси
146 – Томас Мюллер
128 – Мохаммед Салах
123 – Анхель Ди Мария
В истории АПЛ есть только один игрок, сделавший большее количество ассистов, чем Де Брюйне – Райан Гиггз.
Лидеры АПЛ по результативным передачам за всю историю:
162 – Райан Гиггз
119 – Кевин Де Брюйне
111 – Сеск Фабрегас
103 – Уэйн Руни
102 – Фрэнк Лэмпард
170 - During his spell at Manchester City (since 30 August 2015), Kevin De Bruyne has provided the most assists in all competitions among the players of the big-5 European leagues: 170 in 422 appearances. Mastery. pic.twitter.com/sY0DGdPxQK— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 10, 2025
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