Кевин Де Брюйне уходит из Манчестер Сити как рекордсмен топ-5 чемпионатов

В сезон 2025/26 «Манчестер Сити» заходит без своего лидера последних 10 лет, Кевина Де Брюйне.

Бельгиец за время пребывания в Манчестере запомнился своими результативными передачами.

С начала его дебюта за горожан (30 августа 2015 года) Кевин Де Брюйне отдал наибольшее количество результативных передач во всех соревнованиях среди игроков топ-5 европейских чемпионатов – 170. Для этого игроку понадобилось 422 матча.

Лидеры по количеству ассистов во всех турнирах среди всех игроков топ-5 лиг в период, когда бельгийский полузащитник играл за «Манчестер Сити»:

170 – Кевин Де Брюйне

147 – Лионель Месси

146 – Томас Мюллер

128 – Мохаммед Салах

123 – Анхель Ди Мария

В истории АПЛ есть только один игрок, сделавший большее количество ассистов, чем Де Брюйне – Райан Гиггз.

Лидеры АПЛ по результативным передачам за всю историю:

162 – Райан Гиггз

119 – Кевин Де Брюйне

111 – Сеск Фабрегас

103 – Уэйн Руни

102 – Фрэнк Лэмпард

170 - During his spell at Manchester City (since 30 August 2015), Kevin De Bruyne has provided the most assists in all competitions among the players of the big-5 European leagues: 170 in 422 appearances. Mastery. pic.twitter.com/sY0DGdPxQK