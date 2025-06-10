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  4. Кевин Де Брюйне уходит из Манчестер Сити как рекордсмен топ-5 чемпионатов
Англия
10 июня 2025, 22:04 |
373
0

Кевин Де Брюйне уходит из Манчестер Сити как рекордсмен топ-5 чемпионатов

Бельгиец отдал наибольшее количество результативных передач

10 июня 2025, 22:04 |
373
0
Кевин Де Брюйне уходит из Манчестер Сити как рекордсмен топ-5 чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В сезон 2025/26 «Манчестер Сити» заходит без своего лидера последних 10 лет, Кевина Де Брюйне.

Бельгиец за время пребывания в Манчестере запомнился своими результативными передачами.

С начала его дебюта за горожан (30 августа 2015 года) Кевин Де Брюйне отдал наибольшее количество результативных передач во всех соревнованиях среди игроков топ-5 европейских чемпионатов – 170. Для этого игроку понадобилось 422 матча.

Лидеры по количеству ассистов во всех турнирах среди всех игроков топ-5 лиг в период, когда бельгийский полузащитник играл за «Манчестер Сити»:

170 – Кевин Де Брюйне
147 – Лионель Месси
146 – Томас Мюллер
128 – Мохаммед Салах
123 – Анхель Ди Мария

В истории АПЛ есть только один игрок, сделавший большее количество ассистов, чем Де Брюйне – Райан Гиггз.

Лидеры АПЛ по результативным передачам за всю историю:

162 – Райан Гиггз
119 – Кевин Де Брюйне
111 – Сеск Фабрегас
103 – Уэйн Руни
102 – Фрэнк Лэмпард

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Кевин Де Брюйне Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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