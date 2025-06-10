ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
Шерки получил контракт на 5 лет
Манчестер Сити на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лиона и сборной Франции Райана Шерки.
Игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся клубу в 40 миллионов фунтов. Манчестер Сити было важно оформить сделку сегодня, когда еще можно заявить новичка на Клубный чемпионат мира.
21-летний Шерки, который действует на позиции центрального атакующего хавбека, а также может сыграть вингера, в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 20 результативных передач 44 матчах.
We're delighted to announce the signing of Rayan Cherki ✍️— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг
Айнтрахт не хочет отпускать Экитике