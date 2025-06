ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции

Манчестер Сити на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лиона и сборной Франции Райана Шерки.

Игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся клубу в 40 миллионов фунтов. Манчестер Сити было важно оформить сделку сегодня, когда еще можно заявить новичка на Клубный чемпионат мира.

21-летний Шерки, который действует на позиции центрального атакующего хавбека, а также может сыграть вингера, в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 20 результативных передач 44 матчах.

We're delighted to announce the signing of Rayan Cherki ✍️🩵