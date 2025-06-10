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Англия
10 июня 2025, 21:12 | Обновлено 10 июня 2025, 21:22
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции

Шерки получил контракт на 5 лет

10 июня 2025, 21:12 | Обновлено 10 июня 2025, 21:22
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека сборной Франции
ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сити на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лиона и сборной Франции Райана Шерки.

Игрок подписал контракт на 5 лет, а трансфер обошелся клубу в 40 миллионов фунтов. Манчестер Сити было важно оформить сделку сегодня, когда еще можно заявить новичка на Клубный чемпионат мира.

21-летний Шерки, который действует на позиции центрального атакующего хавбека, а также может сыграть вингера, в минувшем сезоне забил 12 голов и сделал 20 результативных передач 44 матчах.

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Манчестер Сити Лион трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Английская Премьер-лига Райан Шерки
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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