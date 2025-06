Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру

Лондонский «Челси» сделал второе трансферное предложение дортмундской «Боруссии» по 20-летнему вингеру Джейми Байно-Гиттенсу.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб без всяких колебаний отклонил предложение «пенсионеров» в 50 миллионов евро. «Боруссия» стремится получить за игрока значительно больше.

Ранее писалось, что Джейми договорился с «Челси» о своем трансфере.

В этом сезоне Байно-Гиттенс отыграл 48 матчей, в которых было забито 12 мячей и оформлено пять ассистов.

