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Германия
10 июня 2025, 17:41 | Обновлено 10 июня 2025, 17:42
465
1

Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру

Клубы продолжают вести диалог по Джейми Байно-Гиттенсу

10 июня 2025, 17:41 | Обновлено 10 июня 2025, 17:42
465
1
Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Лондонский «Челси» сделал второе трансферное предложение дортмундской «Боруссии» по 20-летнему вингеру Джейми Байно-Гиттенсу.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб без всяких колебаний отклонил предложение «пенсионеров» в 50 миллионов евро. «Боруссия» стремится получить за игрока значительно больше.

Ранее писалось, что Джейми договорился с «Челси» о своем трансфере.

В этом сезоне Байно-Гиттенс отыграл 48 матчей, в которых было забито 12 мячей и оформлено пять ассистов.

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Боруссия Дортмунд трансферы Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Джейми Байно-Гиттенс Флориан Плеттенберг чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
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