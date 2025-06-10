Хотят больше. Боруссия Д отклонила предложение Челси в 50 млн по вингеру
Клубы продолжают вести диалог по Джейми Байно-Гиттенсу
Лондонский «Челси» сделал второе трансферное предложение дортмундской «Боруссии» по 20-летнему вингеру Джейми Байно-Гиттенсу.
По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий клуб без всяких колебаний отклонил предложение «пенсионеров» в 50 миллионов евро. «Боруссия» стремится получить за игрока значительно больше.
Ранее писалось, что Джейми договорился с «Челси» о своем трансфере.
В этом сезоне Байно-Гиттенс отыграл 48 матчей, в которых было забито 12 мячей и оформлено пять ассистов.
🚨🆕 Understand Borussia Dortmund have immediately rejected the second offer for Jamie #Gittens, worth 50 million euros!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 10, 2025
Dortmund want more! #CFC @SkySportDE 🏴 pic.twitter.com/AoWD2bcMJm
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