Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал
Мартин Батурина попал в сферу интересов «Комо»
Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб начал переговоры по 22-летнему футболисту и сделал официальное предложение. Мартин выступает на той же позиции, где играет Нико Пас, которого многие испанские СМИ связывают с мадридским «Реалом».
«Комо» начинает амбициозное трансферное оно после того, как они сохранили Сеска Фабрегаса в клубе в качестве главного тренера.
Ранее сообщалось о том, что молодой тренер отказался перейти в «Интер».
🚨🔵 EXCLUSIVE: Como open talks to sign Croatian 22 year old gem Martin Baturina with official bid submitted.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025
Dinamo Zagreb in direct talks with Como as the Italian club start their ambitious summer window after keeping Cesc Fabregas as head coach. pic.twitter.com/g1yW6eiQZI
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