Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал

Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры по 22-летнему футболисту и сделал официальное предложение. Мартин выступает на той же позиции, где играет Нико Пас, которого многие испанские СМИ связывают с мадридским «Реалом».

«Комо» начинает амбициозное трансферное оно после того, как они сохранили Сеска Фабрегаса в клубе в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось о том, что молодой тренер отказался перейти в «Интер».