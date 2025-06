Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал

Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры по 22-летнему футболисту и сделал официальное предложение. Мартин выступает на той же позиции, где играет Нико Пас, которого многие испанские СМИ связывают с мадридским «Реалом».

«Комо» начинает амбициозное трансферное оно после того, как они сохранили Сеска Фабрегаса в клубе в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось о том, что молодой тренер отказался перейти в «Интер».

🚨🔵 EXCLUSIVE: Como open talks to sign Croatian 22 year old gem Martin Baturina with official bid submitted.



Dinamo Zagreb in direct talks with Como as the Italian club start their ambitious summer window after keeping Cesc Fabregas as head coach. pic.twitter.com/g1yW6eiQZI