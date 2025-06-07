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  4. Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал
Италия
07 июня 2025, 19:03 |
278
0

Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал

Мартин Батурина попал в сферу интересов «Комо»

07 июня 2025, 19:03 |
278
0
Комо нашел полузащитника на замену футболисту, которого сватают в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Батурина

Хорватский полузащитник загребского «Динамо» Мартин Батурина привлекает внимание «Комо», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб начал переговоры по 22-летнему футболисту и сделал официальное предложение. Мартин выступает на той же позиции, где играет Нико Пас, которого многие испанские СМИ связывают с мадридским «Реалом».

«Комо» начинает амбициозное трансферное оно после того, как они сохранили Сеска Фабрегаса в клубе в качестве главного тренера.

Ранее сообщалось о том, что молодой тренер отказался перейти в «Интер».

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Нико Пас Комо Реал Мадрид Мартин Батурина Динамо Загреб чемпионат Хорватии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Сеск Фабрегас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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