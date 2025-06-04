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Италия
04 июня 2025, 17:25 | Обновлено 04 июня 2025, 17:49
594
0

Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер

Фабрегас хочет продолжать работу с Комо

04 июня 2025, 17:25 | Обновлено 04 июня 2025, 17:49
594
0
Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Интер после ухода Симоне Индзаги рассматривал двух кандидатов ему на замену – тренера Комо Сеска Фабрегаса и наставника Марселя Роберто Де Дзерби.

В Комо уже официально сообщили, что не отпустит молодого испанского специалиста. О том, что Фабрегас не хочет уходить, заявил и сам наставник.

«Я верю в наш проект в Комо. Я завершал тут карьеру игрока и начал другой этап в своей жизни. Важно, что мне тут позволяют работать так, как я считаю нужным. Мы продолжаем работу», – сказал Фабрегас.

Ранее и Де Дзерби отметил, что рад продолжать работу с Марселем.

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Интер Милан Сеск Фабрегас Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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