Остался один вариант. Молодой тренер отказался перейти в Интер
Фабрегас хочет продолжать работу с Комо
Интер после ухода Симоне Индзаги рассматривал двух кандидатов ему на замену – тренера Комо Сеска Фабрегаса и наставника Марселя Роберто Де Дзерби.
В Комо уже официально сообщили, что не отпустит молодого испанского специалиста. О том, что Фабрегас не хочет уходить, заявил и сам наставник.
«Я верю в наш проект в Комо. Я завершал тут карьеру игрока и начал другой этап в своей жизни. Важно, что мне тут позволяют работать так, как я считаю нужным. Мы продолжаем работу», – сказал Фабрегас.
Ранее и Де Дзерби отметил, что рад продолжать работу с Марселем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков высказывается в защиту экстра-таймов в Кубке Украины
3 июня Элина уступила Иге в двух сетах и покинула грунтовой мейджор в Париже