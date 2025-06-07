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  4. Эксперт: «Игра с Канадой будет проходить на встречных курсах»
Чемпионат мира
07 июня 2025, 17:18 |
195
0

Эксперт: «Игра с Канадой будет проходить на встречных курсах»

Богдан Блавацкий – о товарищеском матче украинцев

07 июня 2025, 17:18 |
195
0
Эксперт: «Игра с Канадой будет проходить на встречных курсах»
Богдан Блавацкий

Известный тренер, возглавлявший украинские и польские команды, а ныне эксперт Богдан Блавацкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок в канадском Торонто между хозяевами и сборной Украины в рамках международного футбольного турнира:

«Несмотря на отсутствие нескольких лидеров, у сборной Украины вполне боеспособный состав. Важно, что нет звеньев, которые вызывали бы беспокойство. А оппонент на старте достался конкурентоспособный, имеющий своих представителей в известных клубах.

Думаю, что сегодня никто особо не будет рисковать, соперничество будет идти на встречных курсах, хотя и на невысоких скоростях.

Как по мне, основное время завершится вничью, а в серии послематчевых пенальти согласно регламенту точнее будут украинцы».

Ранее центральный защитник сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров высказался об отсутствии в лагере национальной команды вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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