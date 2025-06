Громкий трансфер Ливерпуля. Клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц продолжит карьеру в чемпионате Англии – будет играть в составе «Ливерпуля».

Леверкузенский клуб вел долгие переговоры с «мерсисайдцами» и в итоге стороны сошлись на сумме трансфера в 150 млн евро. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.

Вирц сразу согласился на переход в клуб Английской Премьер-лиги, но ждал пока обе команды согласуют все условия будущей сделки. Футболист подпишет контракт до июня 2030 года, а его зарплата составит 22 млн евро.

Этот трансфер станет самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

🚨💣 Florian Wirtz has received green light from Bayer Leverkusen to complete his move to Liverpool Football Club next week. Clubs agreed on an amount around €150M. As revealed here, Wirtz decided for #LFC since weeks. #mercato pic.twitter.com/LXd1c9Uv5v