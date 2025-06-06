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  4. Громкий трансфер Ливерпуля. Клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро
Англия
06 июня 2025, 23:22 |
1191
0

Громкий трансфер Ливерпуля. Клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро

Немецкий «Байер» согласился отпустить Флориана Вирца в чемпионат Англии

06 июня 2025, 23:22 |
1191
0
Громкий трансфер Ливерпуля. Клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Атакующий полузащитник немецкого «Байера» Флориан Вирц продолжит карьеру в чемпионате Англии – будет играть в составе «Ливерпуля».

Леверкузенский клуб вел долгие переговоры с «мерсисайдцами» и в итоге стороны сошлись на сумме трансфера в 150 млн евро. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.

Вирц сразу согласился на переход в клуб Английской Премьер-лиги, но ждал пока обе команды согласуют все условия будущей сделки. Футболист подпишет контракт до июня 2030 года, а его зарплата составит 22 млн евро.

Этот трансфер станет самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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Ливерпуль Байер Флориан Вирц Саша Тавольери трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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