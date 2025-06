Капитану Барселоны не сказали, что намерены его продать. Он разгневан

Голкипер и капитан испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не намерен уходить из клуба и планирует играть в чемпионате Испании до завершения своего контракта (до 2028 года).

Испанская пресса сообщила, что руководство каталонской команды недовольно игроком и считает, что он не сможет набрать прежнюю форму из-за постоянных травм.

В новом сезоне «Барселона» сделает ставку на поляка Войцеха Щенсны и испанца Хоана Гарсию, который прибудет в Каталонию в ближайшее время из «Эспаньола». Немецкий голкипер не сможет рассчитывать на место в стартовом составе и должен покинуть клуб.

Сам голкипер разгневан на команду, так как ему ничего не сказали о трансфере. Тер Штеген намерен серьезно поговорить с боссами «блаугранас» и высказать свое недовольство тем, как «Барселона» относится к своим футболистам.

В текущем сезоне Марк-Андре провел всего девять матчей на клубном уровне, в которых пропустил 11 голов. Один раз немец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

