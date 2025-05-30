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Испания
30 мая 2025, 23:10 |
1764
1

Шансов остаться нет. Барселона выставила на трансфер капитана команды

Жоан Лапорта сообщил Тер Штегену неприятную новость

30 мая 2025, 23:10 |
1764
1
Шансов остаться нет. Барселона выставила на трансфер капитана команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Голкипер испанской «Барселоны» и капитан команды Марк-Андре тер Штеген покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Президент каталонской команды Жоан Лапорта провел заседание членов правление «блаугранас», на котором сообщил неприятную для немецкого футболиста новость.

Представители «Барселоны» считают, что уровень тер Штегена сильно ухудшился за последнее время и голкипер больше не сможет выступать так, как это было раньше. Лапорта уверен, что три операции, которые были проведены на колене вратаря, не позволят ему вернуть оптимальную форму.

Каталонский клуб намерен продлить контракт с поляком Войцехом Щенсны, а также подписать голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсию. Как сообщает испанская пресса, у тер Штегена нет шансов остаться в составе «Барселоны».

В текущем сезоне Марк-Андре провел всего девять матчей на клубном уровне, в которых пропустил 11 голов. Один раз немец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Жоан Лапорта трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: AS
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Дивне рішення, як на мене. А тер Штеген ще матиме шанс довести хибність рішення босів Барси. Звісно, якщо його дійсно продадуть
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