ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с игроком, который выиграл 13 трофеев в клубе

Мадридский «Реал» официально объявил об уходе защитника Хесуса Вальехо, который прибыл в клуб еще в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных» на официальном сайте.

За время пребывания в Мадриде Вальехо провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. 28-летний защитник не смог закрепиться в стартовом составе королевского клуба, несколько раз играл в арендах за «Гранаду» и английский «Вулверхэмптон».

Футболист суммарно провел в составе «Реала» пять сезонов – за это время выиграл 2 Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 1 чемпионат Испании, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» благодарит Хесуса Вальехо за его профессионализм, преданность, труд, и желает ему и его семье всего лучшего на этом новом этапе его жизни», – попрощался испанский клуб.