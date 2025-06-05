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  4. «С такой бандой только побеждать». Реакция фанов на заявку Украины U-21
Молодежные турниры
05 июня 2025, 15:29 |
735
2

«С такой бандой только побеждать». Реакция фанов на заявку Украины U-21

Тренерский штаб молодежной сборной Украины определился с составом на Евро-2025 U-21

05 июня 2025, 15:29 |
735
2
«С такой бандой только побеждать». Реакция фанов на заявку Украины U-21
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса огласил заявку команды на чемпионат Европы U-21. Тренерский штаб включил в список 23 футболиста.

На групповом этапе сборная Украины сыграет со сборными Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). В плей-офф выйдут две лучшие команды.

Заявка сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Георгий Ермаков («Александрия»), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба – «Динамо» Киев), Илья Крупский («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), Владимир Салюк («Металлист 1925» Харьков), Эдуард Козик («Колос» Ковалевка), Виталий Роман («Рух» Львов), Арсений Батагов («Трабзонспор», Турция).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все – «Динамо» Киев), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба – «Карпаты» Львов), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Александр Яцик («Заря» Луганск), Антон Царенко («Лехия», Польша), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Богдан Вьюнник («Лехия», Польша), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Болельщики сборной Украины с оптимизмом ждут начала чемпионата Европы.

Денис: А выглядит солидно, поставь их в основу сильно и разницы не будет.

Идеальное Динамо: Динамовцы как всегда зарешают.

Глеб: А где Крушинский?

Sviatik: Три топ вратаря в сборной, какая же ожесточенная конкуренция.

Glory to Ukraine: В теории состав очень достойный… Эх, игры покажут.

pasha shapoval: Ну по существу 4 игрока основы почти. Михавко уже почти тянет, Бражко, Ярмолюк и Ванат. Плюс вратари как будто нормальные. Можно играть)

Сергій Грищенко: Чуть-чуть не дотягивает до молодежки Ярмолы-Коно, но выглядит мощно. Можно бороться за топ-4.

V G: С такой бандой только побеждать.

Максим: В финале, ну минимум в четверке должны быть!

Yaroslav Step: Очень и очень боевой состав.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Lawrenso
Єрмаков - Вівчаренко, Батагов, Салюк, Крупський - Бражко, Ярмолюк, Рубчинський - Волошин, Ванат, Квасниця. 
ще й половина з досвідом бронзи минулого євро... ну на папері виглядає потужно, а там подивимось  
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+3
MaximusOne
Я б замість Салюка, Козика, і Романа, взяв би Скибу і Кисиля з ЧО, і Пономаренка 
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0
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