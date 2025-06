Ман Сити подпишет звезду за 70 миллионов. Романо подтвердил трансфер

Нидерландский полузащитник итальянского «Милана» Тиджани Рейндерс вскоре перейдет в английский «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, общая сумма трансфера составит 70 миллионов евро с учетом бонусов.

Условия личного контракта 26-летнего футболиста были согласованы еще несколько дней назад.

В сезоне 2024/25 Тиджани Рейндерс провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Джона Стоунза.

