6 команд дебютирует в еврокубках следующего сезона. Кто они?

В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков. Интересно, что ни одна из них не будет играть в Лиге чемпионов.

Также известно, что одна команда начнет еврокубки с основного раунда в Лиге Европы

Кроме Кристал Пэлас, уже известны 12 команд, которые напрямую примут участие в Этапе лиги в Лиге Европы.

Напомним, что в сезоне 2025/26 примут участие 4 украинские команды:

🚨 There will be SIX DEBUTANS in the 2025/26 European competitions:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

🇹🇷 Samsunspor

🇷🇸 Novi Pazar

🇦🇿 Araz-Naxçıvan

🇱🇻 Daugavpils

🇬🇪 Spaeri



