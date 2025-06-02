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Лига чемпионов
02 июня 2025, 22:01 | Обновлено 02 июня 2025, 22:27
623
1

6 команд дебютирует в еврокубках следующего сезона. Кто они?

Среди всех дебютантов только одна команда стартует напрямую без матчей плей-офф

02 июня 2025, 22:01 | Обновлено 02 июня 2025, 22:27
623
1
6 команд дебютирует в еврокубках следующего сезона. Кто они?
Football Rankings

В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков. Интересно, что ни одна из них не будет играть в Лиге чемпионов.

Также известно, что одна команда начнет еврокубки с основного раунда в Лиге Европы

В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков:

  • Кристал Пэлас (Англия): берет старт напрямую с Этапа лиги в Лиге Европы.
  • Самсунспор (Турция): берет старт с раунда плейоф Лиги Европы.
  • Нови Пазар (Сербия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
  • Араз (Азербайджан): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
  • Даугавпилс (Латвия): берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Конференций.
  • Спаери (Грузия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Кроме Кристал Пэлас, уже известны 12 команд, которые напрямую примут участие в Этапе лиги в Лиге Европы.

  • Кристал Пэлас (Англия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Болонья (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Бетис (Испания)
  • Сельта (Испания)
  • Штутгарт (Германия)
  • Фрайбург (Германия)
  • Лилль (Франция)
  • Лион (Франция)
  • Гоу Эгед Иглз (Нидерланды)
  • Порту (Португалия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)

Напомним, что в сезоне 2025/26 примут участие 4 украинские команды:

  • Динамо: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
  • Шахтер: берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
  • Александрия: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
  • Полесье: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Крістал Пелес чисто на папері має бути найсильнішою командою з цього списку. В плей-оф мають вийти
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