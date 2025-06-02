6 команд дебютирует в еврокубках следующего сезона. Кто они?

В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков. Интересно, что ни одна из них не будет играть в Лиге чемпионов.

Также известно, что одна команда начнет еврокубки с основного раунда в Лиге Европы

В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков:

Кристал Пэлас (Англия): берет старт напрямую с Этапа лиги в Лиге Европы.

Самсунспор (Турция): берет старт с раунда плейоф Лиги Европы.

Нови Пазар (Сербия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Араз (Азербайджан): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Даугавпилс (Латвия): берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Конференций.

Спаери (Грузия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Кроме Кристал Пэлас, уже известны 12 команд, которые напрямую примут участие в Этапе лиги в Лиге Европы.

Кристал Пэлас (Англия)

Астон Вилла (Англия)

Болонья (Италия)

Рома (Италия)

Бетис (Испания)

Сельта (Испания)

Штутгарт (Германия)

Фрайбург (Германия)

Лилль (Франция)

Лион (Франция)

Гоу Эгед Иглз (Нидерланды)

Порту (Португалия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Напомним, что в сезоне 2025/26 примут участие 4 украинские команды:

Динамо: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Шахтер: берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Александрия: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Полесье: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

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