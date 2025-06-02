6 команд дебютирует в еврокубках следующего сезона. Кто они?
Среди всех дебютантов только одна команда стартует напрямую без матчей плей-офф
В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков. Интересно, что ни одна из них не будет играть в Лиге чемпионов.
Также известно, что одна команда начнет еврокубки с основного раунда в Лиге Европы
В сезоне 2025/26 сразу 6 команд станут дебютантами еврокубков:
- Кристал Пэлас (Англия): берет старт напрямую с Этапа лиги в Лиге Европы.
- Самсунспор (Турция): берет старт с раунда плейоф Лиги Европы.
- Нови Пазар (Сербия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
- Араз (Азербайджан): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
- Даугавпилс (Латвия): берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Конференций.
- Спаери (Грузия): берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
Кроме Кристал Пэлас, уже известны 12 команд, которые напрямую примут участие в Этапе лиги в Лиге Европы.
- Кристал Пэлас (Англия)
- Астон Вилла (Англия)
- Болонья (Италия)
- Рома (Италия)
- Бетис (Испания)
- Сельта (Испания)
- Штутгарт (Германия)
- Фрайбург (Германия)
- Лилль (Франция)
- Лион (Франция)
- Гоу Эгед Иглз (Нидерланды)
- Порту (Португалия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
Напомним, что в сезоне 2025/26 примут участие 4 украинские команды:
- Динамо: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Шахтер: берет старт с первого квалификационного раунда Лиги Европы.
- Александрия: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
- Полесье: берет старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
🚨 There will be SIX DEBUTANS in the 2025/26 European competitions:— Football Rankings (@FootRankings) June 2, 2025
🏴 Crystal Palace
🇹🇷 Samsunspor
🇷🇸 Novi Pazar
🇦🇿 Araz-Naxçıvan
🇱🇻 Daugavpils
🇬🇪 Spaeri
*not including UEFA Intertoto Cup. pic.twitter.com/gzxANi4sDy
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