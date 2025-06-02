Новый футболист МЮ вошел в топ-10 игроков в одном интересном рейтинге

«Манчестер Юнайтед» сделал первое громкое приобретение этим летом. Матеус Кунья перешел из «Вулверхэмптона» в МЮ за 74.2 млн евро.

Это уже пятый трансфер бразильца в его карьере. Суммарная стоимость переходов Куньи в другие клубы составила 192 млн. евро. Это является 8-м показателем среди всех игроков!

Лидером является другой бразилец – Неймар, общая сумма трансферов которого составляет 400 млн евро.

Топ-10 игроков по суммарной стоимости их трансферов:

400 млн евро – Неймар (3)

369 млн евро – Ромелу Лукаку (9)

247 млн евро – Криштиану Роналду (5)

220 млн евро – Усман Дембеле (3)

208 млн евро – Альваро Мората (8)

198 млн евро – Маттейс Де Лигт (3)

196 млн евро – Жоау Феликс (4)

192 млн евро – Матеус Кунья (5)

182 млн евро – Антуан Гризманн (4)

180 млн евро – Филиппе Коутиньо (5)