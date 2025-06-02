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Англия
02 июня 2025, 12:46 | Обновлено 02 июня 2025, 12:47
319
0

Новый футболист МЮ вошел в топ-10 игроков в одном интересном рейтинге

Учитывалась суммарная стоимость всех трансферов игрока

02 июня 2025, 12:46 | Обновлено 02 июня 2025, 12:47
319
0
Новый футболист МЮ вошел в топ-10 игроков в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

«Манчестер Юнайтед» сделал первое громкое приобретение этим летом. Матеус Кунья перешел из «Вулверхэмптона» в МЮ за 74.2 млн евро.

Это уже пятый трансфер бразильца в его карьере. Суммарная стоимость переходов Куньи в другие клубы составила 192 млн. евро. Это является 8-м показателем среди всех игроков!

Лидером является другой бразилец – Неймар, общая сумма трансферов которого составляет 400 млн евро.

Топ-10 игроков по суммарной стоимости их трансферов:

  • 400 млн евро – Неймар (3)
  • 369 млн евро – Ромелу Лукаку (9)
  • 247 млн евро – Криштиану Роналду (5)
  • 220 млн евро – Усман Дембеле (3)
  • 208 млн евро – Альваро Мората (8)
  • 198 млн евро – Маттейс Де Лигт (3)
  • 196 млн евро – Жоау Феликс (4)
  • 192 млн евро – Матеус Кунья (5)
  • 182 млн евро – Антуан Гризманн (4)
  • 180 млн евро – Филиппе Коутиньо (5)
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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