Новый футболист МЮ вошел в топ-10 игроков в одном интересном рейтинге

«Манчестер Юнайтед» сделал первое громкое приобретение этим летом. Матеус Кунья перешел из «Вулверхэмптона» в МЮ за 74.2 млн евро.

Это уже пятый трансфер бразильца в его карьере. Суммарная стоимость переходов Куньи в другие клубы составила 192 млн. евро. Это является 8-м показателем среди всех игроков!

Лидером является другой бразилец – Неймар, общая сумма трансферов которого составляет 400 млн евро.

Топ-10 игроков по суммарной стоимости их трансферов:

Following his €74.2m transfer to Man United, Matheus Cunha now joins the top 10 for players with highest accumulated transfer fees across their careers 🤑 pic.twitter.com/rB9ueIaGqW