Новый футболист МЮ вошел в топ-10 игроков в одном интересном рейтинге
Учитывалась суммарная стоимость всех трансферов игрока
«Манчестер Юнайтед» сделал первое громкое приобретение этим летом. Матеус Кунья перешел из «Вулверхэмптона» в МЮ за 74.2 млн евро.
Это уже пятый трансфер бразильца в его карьере. Суммарная стоимость переходов Куньи в другие клубы составила 192 млн. евро. Это является 8-м показателем среди всех игроков!
Лидером является другой бразилец – Неймар, общая сумма трансферов которого составляет 400 млн евро.
Топ-10 игроков по суммарной стоимости их трансферов:
- 400 млн евро – Неймар (3)
- 369 млн евро – Ромелу Лукаку (9)
- 247 млн евро – Криштиану Роналду (5)
- 220 млн евро – Усман Дембеле (3)
- 208 млн евро – Альваро Мората (8)
- 198 млн евро – Маттейс Де Лигт (3)
- 196 млн евро – Жоау Феликс (4)
- 192 млн евро – Матеус Кунья (5)
- 182 млн евро – Антуан Гризманн (4)
- 180 млн евро – Филиппе Коутиньо (5)
Following his €74.2m transfer to Man United, Matheus Cunha now joins the top 10 for players with highest accumulated transfer fees across their careers 🤑 pic.twitter.com/rB9ueIaGqW— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 2, 2025
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