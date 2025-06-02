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Германия
02 июня 2025, 09:43 | Обновлено 02 июня 2025, 09:45
181
0

ОФИЦИАЛЬНО. Майнц оформил трансфер воспитанника Баварии

Бенедикт Холлербах покинул столичный «Унион»

02 июня 2025, 09:43 | Обновлено 02 июня 2025, 09:45
181
0
ОФИЦИАЛЬНО. Майнц оформил трансфер воспитанника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенедикт Холлербах

Представитель немецкой Бундеслиги, «Майнц», официально заключил контракт с 24-летним нападающим «Униона» Берлина Бенедиктом Холлербахом.

Футболист подписал контракт с новой командой на четыре сезона – до лета 2029 года. Информацию о сумме трансфера клуб проигнорировал.

По информации статистического источника Transfermarkt, игрок перебрался от «Униона» в «Майнц» за 10 миллионов евро.

«Я очень рад новому спортивному вызову в «Майнце» и благодарен за доверие, которое постараюсь оправдать всеми силами. «Майнц 05» предложил мне очень четкую спортивную перспективу, в которой я могу развиваться как футболист и максимально использовать свои сильные стороны - высокую готовность к бегу и большое количество спринтов. У меня есть ощущение, что я идеально подхожу к новой команде, и я с нетерпением жду интенсивного и смелого футбола вместе с ней», – сказал Бенедикт.

Воспитанник мюнхенской «Баварии» провел два года в составе столичного «Униона». Форвард впервые в своей жизни сыграл на уровне Бундеслиги благодаря «Униону». На счету нападающего 65 матчей за клуб, в которых футболист забил 14 мячей и отдал четыре ассиста.

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Андрей Витренко Источник: ФК Майнц
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