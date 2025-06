ОФИЦИАЛЬНО. Майнц оформил трансфер воспитанника Баварии

Представитель немецкой Бундеслиги, «Майнц», официально заключил контракт с 24-летним нападающим «Униона» Берлина Бенедиктом Холлербахом.

Футболист подписал контракт с новой командой на четыре сезона – до лета 2029 года. Информацию о сумме трансфера клуб проигнорировал.

По информации статистического источника Transfermarkt, игрок перебрался от «Униона» в «Майнц» за 10 миллионов евро.

«Я очень рад новому спортивному вызову в «Майнце» и благодарен за доверие, которое постараюсь оправдать всеми силами. «Майнц 05» предложил мне очень четкую спортивную перспективу, в которой я могу развиваться как футболист и максимально использовать свои сильные стороны - высокую готовность к бегу и большое количество спринтов. У меня есть ощущение, что я идеально подхожу к новой команде, и я с нетерпением жду интенсивного и смелого футбола вместе с ней», – сказал Бенедикт.

Воспитанник мюнхенской «Баварии» провел два года в составе столичного «Униона». Форвард впервые в своей жизни сыграл на уровне Бундеслиги благодаря «Униону». На счету нападающего 65 матчей за клуб, в которых футболист забил 14 мячей и отдал четыре ассиста.

Benedict Hollerbach verstärkt den 1. FSV Mainz 05! Der 24-jährige Angreifer hat bei den 05ERN bereits am Freitag seinen Medizincheck absolviert und einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben. Herzlich Willkommen, Benedict! 🔴⚪️ pic.twitter.com/6u7Bguf2Ji

First look around 🏟️ pic.twitter.com/9fA5UDK4KQ