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Лига чемпионов
31 мая 2025, 23:12 |
487
0

Бразилия является рекордсменом финалов Лиги чемпионов в 21 веке

Игроки этой страны всегда присутствовали в решающих матчах

31 мая 2025, 23:12 |
487
0
Бразилия является рекордсменом финалов Лиги чемпионов в 21 веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Интересным фактом отметился финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Бразилия является единственной страной, представители которой присутствовали во всех финалах Лиги чемпионов в 21 веке.

Принимая во внимание всю историю финалов, только в сезонах 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99 в решающих матчах турнира не было ни одного бразильца.

В текущем сезоне это стало возможным благодаря выходу в стартовом составе «ПСЖ» Маркиньоса, для которого этот матч стал уже 107-м в Лиге чемпионов.

Также на скамейке запасных «Интера» присутствует бразилец Карлос Аугусто.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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