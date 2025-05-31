Бразилия является рекордсменом финалов Лиги чемпионов в 21 веке

Интересным фактом отметился финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Бразилия является единственной страной, представители которой присутствовали во всех финалах Лиги чемпионов в 21 веке.

Принимая во внимание всю историю финалов, только в сезонах 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99 в решающих матчах турнира не было ни одного бразильца.

В текущем сезоне это стало возможным благодаря выходу в стартовом составе «ПСЖ» Маркиньоса, для которого этот матч стал уже 107-м в Лиге чемпионов.

Также на скамейке запасных «Интера» присутствует бразилец Карлос Аугусто.