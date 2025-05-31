Финал ЛЧ пройдет без представителей Англии, Испании и Германии
Когда в последний раз такое было?
В финальном матче Лиги чемпионов сезона 2024/25 сыграют представители Италии и Франции: «Интер» и «ПСЖ».
Впервые за 21 год в решающем матче турнира не будет ни одной команды из Англии, Испании и Германии.
В последний раз это случалось в 2004 году, когда в финале Лиги чемпионов сыграли португальский Порту и французский Монако.
2004: Порту – Монако»
2025: Интер – ПСЖ»
30 раз итальянские команды играли в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:
11 – «Милан»
9 – «Ювентус»
7 – «Интер» (с учетом сегодняшнего)
1 – «Фиорентина»
1 – «Рома»
1 – «Сампдория»
8 раз представители Франции доходили до решающей игры:
2 – «Реймс»
2 – «Марсель»
2 –«ПСЖ» (с учетом сегодняшнего)
1 – «Сент-Этьен»
1 – «Монако»
🏆 The UEFA Champions League final is without a Spanish, English or German club for the first time in 21 years.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 31, 2025
🥇 🇵🇹 Porto vs Monaco 🇫🇷—2004
🥈 🆕 🇫🇷 PSG vs Inter 🇮🇹—2025#ParisInter|#ChampionsLeague|#UCLfinal pic.twitter.com/GOYmRYcs1c
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