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Лига чемпионов
31 мая 2025, 21:33 |
82
0

Финал ЛЧ пройдет без представителей Англии, Испании и Германии

Когда в последний раз такое было?

31 мая 2025, 21:33 |
82
0
Финал ЛЧ пройдет без представителей Англии, Испании и Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В финальном матче Лиги чемпионов сезона 2024/25 сыграют представители Италии и Франции: «Интер» и «ПСЖ».

Впервые за 21 год в решающем матче турнира не будет ни одной команды из Англии, Испании и Германии.

В последний раз это случалось в 2004 году, когда в финале Лиги чемпионов сыграли португальский Порту и французский Монако.

2004: Порту – Монако»
2025: Интер – ПСЖ»

30 раз итальянские команды играли в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:

11 – «Милан»
9 – «Ювентус»
7 – «Интер» (с учетом сегодняшнего)
1 – «Фиорентина»
1 – «Рома»
1 – «Сампдория»

8 раз представители Франции доходили до решающей игры:

2 – «Реймс»
2 – «Марсель»
2 –«ПСЖ» (с учетом сегодняшнего)
1 – «Сент-Этьен»
1 – «Монако»

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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