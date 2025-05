Финал ЛЧ пройдет без представителей Англии, Испании и Германии

В финальном матче Лиги чемпионов сезона 2024/25 сыграют представители Италии и Франции: «Интер» и «ПСЖ».

Впервые за 21 год в решающем матче турнира не будет ни одной команды из Англии, Испании и Германии.

В последний раз это случалось в 2004 году, когда в финале Лиги чемпионов сыграли португальский Порту и французский Монако.

2004: Порту – Монако»

2025: Интер – ПСЖ»

30 раз итальянские команды играли в финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов:

11 – «Милан»

9 – «Ювентус»

7 – «Интер» (с учетом сегодняшнего)

1 – «Фиорентина»

1 – «Рома»

1 – «Сампдория»

8 раз представители Франции доходили до решающей игры:

2 – «Реймс»

2 – «Марсель»

2 –«ПСЖ» (с учетом сегодняшнего)

1 – «Сент-Этьен»

1 – «Монако»

🏆 The UEFA Champions League final is without a Spanish, English or German club for the first time in 21 years.



🥇 🇵🇹 Porto vs Monaco 🇫🇷—2004



🥈 🆕 🇫🇷 PSG vs Inter 🇮🇹—2025#ParisInter|#ChampionsLeague|#UCLfinal pic.twitter.com/GOYmRYcs1c