Фабрицио Романо: Сарри близок к возвращению в Лацио
Итальянский коуч может вновь возглавить римский клуб
Римский «Лацио» близок к договоренности с итальянским тренером Маурицио Сарри, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны приближаются к соглашению. Контракт на 2 года с возможность продления на еще 1 сезон, если «Лацио» в 1 из 2 сезонов выйдет в Лигу чемпионов.
Маурицио Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год. В Риме готовы попрощаться с действующим тренером Марко Барони.
По итогам сезона Серии А «орлы» заняли 7-е место и не попали в еврокубки.
Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готово назначить тренером экс-коуча «Челси».
🚨🦅 Understand Lazio are closing in on verbal agreement with Maurizio Sarri to return as new coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025
Two year contract plus one year option in case Lazio reach UCL qualification during one of the two years, club sources confirm.
Staff being clarified before signing. pic.twitter.com/wx6AISK02T
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