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  4. Фабрицио Романо: Сарри близок к возвращению в Лацио
Италия
31 мая 2025, 21:49 |
272
1

Фабрицио Романо: Сарри близок к возвращению в Лацио

Итальянский коуч может вновь возглавить римский клуб

31 мая 2025, 21:49 |
272
1
Фабрицио Романо: Сарри близок к возвращению в Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine.Маурицио Сарри

Римский «Лацио» близок к договоренности с итальянским тренером Маурицио Сарри, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны приближаются к соглашению. Контракт на 2 года с возможность продления на еще 1 сезон, если «Лацио» в 1 из 2 сезонов выйдет в Лигу чемпионов.

Маурицио Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год. В Риме готовы попрощаться с действующим тренером Марко Барони.

По итогам сезона Серии А «орлы» заняли 7-е место и не попали в еврокубки.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готово назначить тренером экс-коуча «Челси».

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Лацио Маурицио Сарри Серия A чемпионат Италии по футболу Фабрицио Романо назначение тренера
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Було б добре. Бо щось цей сезон у Лаціо вийшов так собі.
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