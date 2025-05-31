Фабрицио Романо: Сарри близок к возвращению в Лацио

Римский «Лацио» близок к договоренности с итальянским тренером Маурицио Сарри, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны приближаются к соглашению. Контракт на 2 года с возможность продления на еще 1 сезон, если «Лацио» в 1 из 2 сезонов выйдет в Лигу чемпионов.

Маурицио Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год. В Риме готовы попрощаться с действующим тренером Марко Барони.

По итогам сезона Серии А «орлы» заняли 7-е место и не попали в еврокубки.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готово назначить тренером экс-коуча «Челси».