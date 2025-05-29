Пора возвращаться домой. Лацио готово назначить тренером экс-коуча Челси

Римское «Лацио» готово попрощаться с нынешним тренером Марко Барони и назначить на его место известного коуча Маурицио Сарри.

По информации издания Sky Sports, президент «орлов» уже контактировал с Сарри и готов предложить специалисту долгосрочный контракт с зарплатой 2.8 миллиона евро за сезон.

Сейчас Маурицио находится без постоянного места работы, после того, как провел три года с «Лацио».

Напомним, что «Лацио» финишировало на седьмой позиции в Серии А и осталось без еврокубков на следующий сезон.