Италия29 мая 2025, 15:46 |
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Пора возвращаться домой. Лацио готово назначить тренером экс-коуча Челси
«Орлы» работают над камбэком Маурицио Сарри
29 мая 2025, 15:46 |
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Римское «Лацио» готово попрощаться с нынешним тренером Марко Барони и назначить на его место известного коуча Маурицио Сарри.
По информации издания Sky Sports, президент «орлов» уже контактировал с Сарри и готов предложить специалисту долгосрочный контракт с зарплатой 2.8 миллиона евро за сезон.
Сейчас Маурицио находится без постоянного места работы, после того, как провел три года с «Лацио».
Напомним, что «Лацио» финишировало на седьмой позиции в Серии А и осталось без еврокубков на следующий сезон.
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