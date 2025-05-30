ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ, за который играет украинец, купил игрока Фиорентины

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Майкл Кайоде стал полноценным игроком клуба «Брентфорд»
Представитель Английской Премьер-лиги, «Брентфорд», выкупил контракт 20-летнего защитника Майкла Кайоде у итальянского клуба «Фиорентина».
Майкл подписал пятилетний контракт с «Брентфордом», при этом в договоре прописана опция пролонгации сотрудничества еще на один год.
«Я чрезвычайно рад остаться в «Брентфорде». С первого дня в клубе я чувствовал себя очень желанным - благодаря моим одноклубникам и заботе со стороны тренерского штаба. Я мечтал играть в Премьер-лиге еще с детства, и счастлив, что осуществил эту мечту именно здесь. С нетерпением жду новый сезон и все, что будет дальше!», – сказал Кайоде.
Игрок присоединился к клубу АПЛ зимой 2025 года на правах аренды. За время проведенное в «Брентфорде» Майкл отыграл 12 матчей и отдал один ассист.
We’re delighted to confirm that Michael Kayode has completed a permanent move to Brentford, on an initial five-year deal 🙌— Brentford FC (@BrentfordFC) May 28, 2025
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