ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ, за который играет украинец, купил игрока Фиорентины

Представитель Английской Премьер-лиги, «Брентфорд», выкупил контракт 20-летнего защитника Майкла Кайоде у итальянского клуба «Фиорентина».

Майкл подписал пятилетний контракт с «Брентфордом», при этом в договоре прописана опция пролонгации сотрудничества еще на один год.

«Я чрезвычайно рад остаться в «Брентфорде». С первого дня в клубе я чувствовал себя очень желанным - благодаря моим одноклубникам и заботе со стороны тренерского штаба. Я мечтал играть в Премьер-лиге еще с детства, и счастлив, что осуществил эту мечту именно здесь. С нетерпением жду новый сезон и все, что будет дальше!», – сказал Кайоде.

Игрок присоединился к клубу АПЛ зимой 2025 года на правах аренды. За время проведенное в «Брентфорде» Майкл отыграл 12 матчей и отдал один ассист.

