Руководство «Милана» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой в новом сезоне будет Массимилиано Аллегри.

Массимилиано Аллегри работал в «Милане» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда провела 178 матчей, выиграла чемпионат и Суперкубок Италии. Предыдущим местом работы тренера был «Ювентус»

На тренерском посту Массимилиано Аллегри сменил Сержиу Консейсау. С португальским тренером «Милан» занял в Серии А восьмое место.

Болельщики «Милана» ожидают от нового тренера улучшения результатов. Но не все настроены оптимистично.

Bo Abdullah: Добро пожаловать, мистер, давайте начнем новую эру!

Rajni: Удачи, господин Аллегри. Он обеспечит участие в еврокубках.

𝒴𝒪𝒩𝐸 ##: Вчера вечером я понял, что Аллегри был тренером, когда я впервые начал смотреть игры Милана в 2010 году, будучи ребенком. Даже с моей критикой это сейчас ужасная ностальгия и чистый лист. Добро пожаловать назад, мистер, давайте выигрываем еще одно скудетто и получим вторую звезду!!

MOHAMMED: Аллегри потерпел неудачу дважды: во второй раз он потерпел неудачу с «Ювентусом», и он потерпит неудачу с «Миланом». Странный выбор.

tanrıdağı1907: Вы готовы скучать во время игр? Да пребудет с вами Бог.

مازنالدو: Совершенно неразумно.

K: Вы выбросили год на ветер из-за своей глупости и высокомерия, теперь отойдите в сторону и позвольте тем, кто понимает футбол, управлять им. СУКИНЫ ДЕТИ.

Il Paper: У меня все еще свежие мысли об оскорблениях, которыми все болельщики Ювентуса бросали вас в течение 3 лет, и как они праздновали, когда выгнали вас после нулевых результатов; но учитывая то, как мы живем, без предубеждений я буду оценивать вас исключительно по результатам... давайте выигрываем Скудетто и Лигу чемпионов.

GianniPlay: Братья фанаты Милана, если вам когда-нибудь понадобится материал, у меня есть 4 ТБ мемов на Аллегри.

Massimo: Поздравляем Милан, который приобрел замечательного тренера и, прежде всего, замечательного человека. Респект.

