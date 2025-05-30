«Вы готовы скучать во время игр?» Реакция фанов Милана на приход Аллегри
Массимилиано Аллегри возглавил «Милан» во второй раз в карьере
Руководство «Милана» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой в новом сезоне будет Массимилиано Аллегри.
Массимилиано Аллегри работал в «Милане» с 2010 по 2014 год. Под его руководством команда провела 178 матчей, выиграла чемпионат и Суперкубок Италии. Предыдущим местом работы тренера был «Ювентус»
На тренерском посту Массимилиано Аллегри сменил Сержиу Консейсау. С португальским тренером «Милан» занял в Серии А восьмое место.
Болельщики «Милана» ожидают от нового тренера улучшения результатов. Но не все настроены оптимистично.
Bo Abdullah: Добро пожаловать, мистер, давайте начнем новую эру!
Rajni: Удачи, господин Аллегри. Он обеспечит участие в еврокубках.
𝒴𝒪𝒩𝐸 ##: Вчера вечером я понял, что Аллегри был тренером, когда я впервые начал смотреть игры Милана в 2010 году, будучи ребенком. Даже с моей критикой это сейчас ужасная ностальгия и чистый лист. Добро пожаловать назад, мистер, давайте выигрываем еще одно скудетто и получим вторую звезду!!
MOHAMMED: Аллегри потерпел неудачу дважды: во второй раз он потерпел неудачу с «Ювентусом», и он потерпит неудачу с «Миланом». Странный выбор.
tanrıdağı1907: Вы готовы скучать во время игр? Да пребудет с вами Бог.
مازنالدو: Совершенно неразумно.
K: Вы выбросили год на ветер из-за своей глупости и высокомерия, теперь отойдите в сторону и позвольте тем, кто понимает футбол, управлять им. СУКИНЫ ДЕТИ.
Il Paper: У меня все еще свежие мысли об оскорблениях, которыми все болельщики Ювентуса бросали вас в течение 3 лет, и как они праздновали, когда выгнали вас после нулевых результатов; но учитывая то, как мы живем, без предубеждений я буду оценивать вас исключительно по результатам... давайте выигрываем Скудетто и Лигу чемпионов.
GianniPlay: Братья фанаты Милана, если вам когда-нибудь понадобится материал, у меня есть 4 ТБ мемов на Аллегри.
Massimo: Поздравляем Милан, который приобрел замечательного тренера и, прежде всего, замечательного человека. Респект.
Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) May 30, 2025
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