«Да благословит Бог молодого короля». Реакция фанов на контракт Ямаля

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

Ямаль дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года. В сезоне 2024/25 провел 55 матчей. Забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Болельщики «Барселоны» рады, что Ямаль останется в клубе.

Lamb: Будущее за Барсой!

Omar: Мы напишем великую историю с ним. Да благословит Бог молодого короля.

©️Mr Xperience: Завтра болельщики «Барселоны» начнут его оскорблять, как сейчас оскорбляют Лионеля Месси после всего, что он для них сделал. Они обвинили его в финансовом крахе клуба... Они определенно сделают то же самое с Ямалом. Посмотрите, как они обошлись с Ансу Фати. Самая ужасная фан-база после фанатов «Арсенала».

Y.A: Нравится нам это или нет, но Ямаль может не достичь того, чего достиг Месси.

𝐋𝐑: Странно подумать, что ему будет всего 23 года в 2031 году.

MP: Реал Мадрид, бойтесь, мы идем.

Gonzalo Velasco Marroquín: Отличные новости! Лучший игрок мира продлил свой контракт. Надеюсь, его окружение не сойдет с ума от денег, которые они заработают...

HorseWithNoName: Что мне нравится в Ламине Ямале и его товарищах по команде, так это то, что они наслаждаются игрой, а мне нравится, что они наслаждаются ею! 0-2 проигрывают, но нет никакой паники, просто смена передач, почти незаметное увеличение интенсивности! НО НИКАКОЙ ПАНИКИ! В следующем сезоне ошибок не будет, чистая победа для Барсы!

Queen.B: Звездный мальчик, его ждет великое будущее. Он только начал.

Depressed Culer(Getting over): А теперь давайте сядем и насладимся будущим.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN