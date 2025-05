Монфис стал рекордсменом РГ по количеству выигранных пятисетовых матчей

Французский теннисист Гаэль Монфис, победив в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 Уго Делльена из Боливии, вписал свое имя в рекордные показатели парижского мейджора.

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной стал игроком с наибольшим количеством завершенных и выигранных пятисетовых матчей в мужском одиночном разряде на Ролан Гаррос в Открытую эру – 12 побед. По этому показателю Гаэль обошел серба Новака Джоковича и швейцарца Стэна Вавринку, на счету которых по 11 таких побед.

Кроме того, Гаэль Монфис сравнялся с легендарным победителем Открытого чемпионата Франции 1983 – Янником Ноа по количеству побед в мужском одиночном разряде среди французских теннисистов на Ролан Гаррос в Открытую эру – 40 побед.

40 - Gael Monfils has equalled Yannick Noah (40) for the most wins in Men's Singles amongst French players at Roland Garros during the Open Era. Leader. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/cXATEgSWG2

12 - Gael Monfils is now the player with the most completed five-setters won in Men's Singles at Roland Garros during the Open Era (12). Owning.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/8rFWd5HJCb