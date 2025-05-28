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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 01:20 | Обновлено 28 мая 2025, 01:32
244
2

Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ

Французский теннисист переиграл Уго Делльена

28 мая 2025, 01:20 | Обновлено 28 мая 2025, 01:32
244
2
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде француз совершил по ходу матча фантастический камбек и переиграл Уго Делльена (АТР 90) из Боливии. Проигрывая 0:2 по сетам, Гаэль отыгрался и нанес сокрушительное поражение сопернику в решающем пятом сете.

Кроме этого, Монфис по ходу матча получил повреждение и был вынужден взять медицинский тайм-аут.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 36 минут. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Делльен (Боливия) – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1

В 1/32 финала Монфис встретится с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером (Великобритания), который накануне переиграл итальянца Маттия Беллуччи (АТР 68) – 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.

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Ролан Гаррос 2025 Гаэль Монфис Уго Делльен Джек Дрейпер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Vitaly Kozak
Видовищне протистояння. У третьому  сеті навіть за рахунку 3:0 за кінцевий результат було трохи лячно.
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+3
Barabashovo
Заряжен от Элины харьковским характером! В битве с Дрейпером пусть тоже не забудет его включить!
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0
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