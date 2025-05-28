Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде француз совершил по ходу матча фантастический камбек и переиграл Уго Делльена (АТР 90) из Боливии. Проигрывая 0:2 по сетам, Гаэль отыгрался и нанес сокрушительное поражение сопернику в решающем пятом сете.

Кроме этого, Монфис по ходу матча получил повреждение и был вынужден взять медицинский тайм-аут.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 36 минут. Это был их первый очный поединок.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Уго Делльен (Боливия) – 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1

В 1/32 финала Монфис встретится с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером (Великобритания), который накануне переиграл итальянца Маттия Беллуччи (АТР 68) – 3:6, 6:1, 6:4, 6:2.