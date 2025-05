Сыграет ли Трубин? Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка

25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.

Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.

Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка Португалии

📋 Our 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 for the #PortugueseCup final!#SLBSCP pic.twitter.com/Wa1OPRM0V0