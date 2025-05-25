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Португалия
25 мая 2025, 18:39 | Обновлено 25 мая 2025, 18:47
185
0

Сыграет ли Трубин? Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка

25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии

25 мая 2025, 18:39 | Обновлено 25 мая 2025, 18:47
185
0
Сыграет ли Трубин? Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.

Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.

Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка Португалии

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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Ливерпуль стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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