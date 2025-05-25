Сыграет ли Трубин? Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка
25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии
25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.
Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)
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За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.
Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).
Названы составы Бенфики и Спортинга на финал Кубка Португалии
📋 Our 𝑺𝙏𝑨𝙍𝑻𝙄𝑵𝙂 𝙓𝑰 for the #PortugueseCup final!#SLBSCP pic.twitter.com/Wa1OPRM0V0— SL Benfica (@slbenfica_en) May 25, 2025
Le XI pour notre dernier match de la saison et remporter un 2nd trophée ! ⚔️— Sporting CP 🇫🇷🏆🏆 (@SportingCP_fra) May 25, 2025
VAMOS 🟢⚪️ pic.twitter.com/sK9aDHeYdt
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