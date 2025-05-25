25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.

Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.

Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

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