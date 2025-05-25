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Кубок Португалии
Бенфика
25.05.2025 19:15 – 49 1 : 0
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
25 мая 2025, 19:15 | Обновлено 25 мая 2025, 20:19
815
0

Бенфика – Спортинг. Трубин в финале Кубка Португалии. Смотреть онлайн LIVE

25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии

25 мая 2025, 19:15 | Обновлено 25 мая 2025, 20:19
815
0
Бенфика – Спортинг. Трубин в финале Кубка Португалии. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.

Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.

Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

Бенфика – Спортинг
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События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Кубок Португалии по футболу Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Ливерпуль смотреть онлайн Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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