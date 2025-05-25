Бенфика – Спортинг. Трубин в финале Кубка Португалии. Смотреть онлайн LIVE
25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии
25 мая в 19:15 состоится финальный матч Кубка Португалии.
Бенфика и Спортинг проведут поединок на стадионе Насиональ ду Жамор (Лиссабон-Оэйраш)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, он заявлен в резервом составе.
Недавно трофей чемпионата Португалии взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1
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События матча
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