Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.). Как спасти Кубок на 90+11 мин. Видео голов
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Финал Кубка Португалии 2024/25 состоялся 25 мая на стадионе Насиональ ду Жамор в Оэйраше.
Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» со счетом 3:1 после дополнительного времени.
Основное время завершилось вничью 1:1. На 47-й минуте Оркун Кекчю открыл счет. Однако лишь на 90+11-й минуте Виктор Дьокереш спас зелено-белых львов, реализовав пенальти и сравняв счет.
В дополнительное время «Спортинг» вышел вперед благодаря голу Конрада Хардера на 99-й минуте. В конце овертайма Тринкау установил окончательный счет 3:1 в пользу «Спортинга».
Украинский вратарь Анатолий Трубин весь матч оставался в запасе «Бенфики». Недавно трофей чемпионата Португалии тоже взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).
Кубок Португалии. Финал, 25 мая
Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.)
Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Хардер, 99, Тринкау, 120+1
Видео голов и обзор матча
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