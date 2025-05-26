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25.05.2025 19:15 – FT 1 : 3
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Португалия
26 мая 2025, 04:12 | Обновлено 26 мая 2025, 04:20
173
0

Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.). Как спасти Кубок на 90+11 мин. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Португалии 2024/25

26 мая 2025, 04:12 | Обновлено 26 мая 2025, 04:20
173
0
Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.). Как спасти Кубок на 90+11 мин. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Финал Кубка Португалии 2024/25 состоялся 25 мая на стадионе Насиональ ду Жамор в Оэйраше.

Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» со счетом 3:1 после дополнительного времени.

Основное время завершилось вничью 1:1. На 47-й минуте Оркун Кекчю открыл счет. Однако лишь на 90+11-й минуте Виктор Дьокереш спас зелено-белых львов, реализовав пенальти и сравняв счет.

В дополнительное время «Спортинг» вышел вперед благодаря голу Конрада Хардера на 99-й минуте. В конце овертайма Тринкау установил окончательный счет 3:1 в пользу «Спортинга».

Украинский вратарь Анатолий Трубин весь матч оставался в запасе «Бенфики». Недавно трофей чемпионата Португалии тоже взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Кубок Португалии. Финал, 25 мая

Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.)

Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Хардер, 99, Тринкау, 120+1

Видео голов и обзор матча

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
99’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Спортинг Лиссабон).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Бенфика Спортинг Лиссабон Кубок Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Франсишку Тринкау Бенфика - Ливерпуль Оркун Кёкчю Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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