Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Португалии
Поединок состоится 24 мая в городе Оэйраш и начнется в 19:15 по Киеву
25 мая на Эштадиу Насьонал пройдет матч финала кубка Португалии, в котором Бенфика встретится с Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.
Бенфика
Команда была в последний раз чемпионом в 2023-м году. После этого она вот уже дважды вела гонку до последнего за лидерство с соседом, но что в прошлом, что в нынешнем цикле оставалась в итоге второй. Особенно обидной была развязка сейчас, когда претенденты шли нос к носу. Но в последнем туре дрогнули Трубин и компания, которые не сумели обыграть Брагу, что в любом случае оставалась 4-й - поединок закончился 1:1.
Остается надеяться на хотя бы какую-то компенсацию в финале кубка страны. Кстати, гранды уже разыгрывали в финале трофей. В январе они сошлись в споре за Кубок Лиги. Тогда основное и дополнительное время закончилось ничьими 1:1, после чего Трубин стал героем, выиграв серию послематчевых пенальти - и с ней и титул.
Спортинг Лиссабон
Клуб даже после 4-го места в сезоне 2022/2023 продолжал верить в Рубена Аморима. Тот в итоге подтвердил ставку на себя, и вернул подопечных на вершину Примейры. Уверенно начинался для гранда и новый футбольный цикл. Но потом вмешался форс-мажор в лице Манчестер Юнайтед, что осенью переманил к себе молодого наставника.
Это аукнулось в Лиссабоне неприятным отрезком, с тренерскими рокировками и неудачами - упоминался упущенный Кубок Лиги, да и в Лиге чемпионов ничего не противопоставили Барселоне в плей-офф. Но в Примейре при Руе Боржеше стабилизировали ситуацию. Все шло к тому, что пришлось бы считать дополнительные показатели - в мае дерби принесло 1:1. Но на осечку конкурента в последнем туре ответили победой над Виторией Гимараэш - эти 2:0 оказались золотыми.
Статистика личных встреч
Спортинг не проигрывает вот уже 6 дерби кряду, правда, и победил только дважды, а в финале Кубка Лиги уступили по пенальти.
Прогноз
Букмекерские конторы считают фаворитом пары Бенфику. Ей и правда нужнее, но, исходя из актуальной истории противостояния, ставим, что Спортинг не проиграет в основное время (коэффициент - 1,65).
19:15
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