25 мая на Эштадиу Насьонал пройдет матч финала кубка Португалии, в котором Бенфика встретится с Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда была в последний раз чемпионом в 2023-м году. После этого она вот уже дважды вела гонку до последнего за лидерство с соседом, но что в прошлом, что в нынешнем цикле оставалась в итоге второй. Особенно обидной была развязка сейчас, когда претенденты шли нос к носу. Но в последнем туре дрогнули Трубин и компания, которые не сумели обыграть Брагу, что в любом случае оставалась 4-й - поединок закончился 1:1.

Остается надеяться на хотя бы какую-то компенсацию в финале кубка страны. Кстати, гранды уже разыгрывали в финале трофей. В январе они сошлись в споре за Кубок Лиги. Тогда основное и дополнительное время закончилось ничьими 1:1, после чего Трубин стал героем, выиграв серию послематчевых пенальти - и с ней и титул.

Спортинг Лиссабон

Клуб даже после 4-го места в сезоне 2022/2023 продолжал верить в Рубена Аморима. Тот в итоге подтвердил ставку на себя, и вернул подопечных на вершину Примейры. Уверенно начинался для гранда и новый футбольный цикл. Но потом вмешался форс-мажор в лице Манчестер Юнайтед, что осенью переманил к себе молодого наставника.

Это аукнулось в Лиссабоне неприятным отрезком, с тренерскими рокировками и неудачами - упоминался упущенный Кубок Лиги, да и в Лиге чемпионов ничего не противопоставили Барселоне в плей-офф. Но в Примейре при Руе Боржеше стабилизировали ситуацию. Все шло к тому, что пришлось бы считать дополнительные показатели - в мае дерби принесло 1:1. Но на осечку конкурента в последнем туре ответили победой над Виторией Гимараэш - эти 2:0 оказались золотыми.

Статистика личных встреч

Спортинг не проигрывает вот уже 6 дерби кряду, правда, и победил только дважды, а в финале Кубка Лиги уступили по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Бенфику. Ей и правда нужнее, но, исходя из актуальной истории противостояния, ставим, что Спортинг не проиграет в основное время (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua Бенфика Спортинг Лиссабон Спортинг не проиграет в основное время 1.65 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.