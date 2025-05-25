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Бенфика
25.05.2025 19:15 – FT 1 : 3
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Португалия
25 мая 2025, 22:14 | Обновлено 25 мая 2025, 22:25
4554
10

Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка

Дьекереш сравнял на 90+11, победитель Кубка Португалии определен в овертаймах

25 мая 2025, 22:14 | Обновлено 25 мая 2025, 22:25
4554
10
Без Трубина Орлы не летят. Драма: Бенфика уступила Спортингу в финале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Кубка Португалии 2024/25 состоялся 25 мая на стадионе Насиональ ду Жамор в Оейраше.

Лиссабонский «Спортинг» одержал победу над «Бенфикой» со счетом 3:1 после дополнительного времени.

Основное время завершилось вничью 1:1. На 47-й минуте Оркун Кекчю открыл счет. Однако лишь на 90+11-й минуте Виктор Дьокереш спас зелено-белых львов, реализовав пенальти и сравняв счет.

В дополнительное время «Спортинг» вышел вперед благодаря голу Конрада Гардера на 99-й минуте. В конце овертайма Тринкау установил окончательный счет 3:1 в пользу «Спортинга».

Украинский вратарь Анатолий Трубин весь матч оставался в запасе «Бенфики».

Недавно трофей чемпионата Португалии тоже взял Спортинг (82 пункта), опередив Бенфику на два очка (80 баллов).

Кубок Португалии. Финал, 25 мая

Бенфика – Спортинг – 1:3 (д.в.)

Голы: Кекчю, 47 – Дьекереш, 90+11 (пен), Гардер, 99, Тринкау, 120+1

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Кубок Португалии по футболу Бенфика Спортинг Лиссабон Анатолий Трубин Бенфика - Ливерпуль Оркун Кёкчю Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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Remark
Сама договірна ліга Європи!!! 
Вже років хз скільки.
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+2
Harun Bakircioğlu
Спортинг без Аморима выиграл все в Португалии
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+2
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pol-55
Кубок був в *кишені*,але випустили Санчеса(Д)який з фолив не обов*язково за хвилину до свистка.Там ще в доданий час мали вилучити гравця Спортингу який свідомо на ступив на голову лежачого гравця біля кутового,але ні боковий ні Лисий як і ВАР проігнорували.
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0
mazepa1967
Чудово що програли.Стільки діфірамбів для Трубіна і тут на лаву.Так само як Лунін допоміг виграти ЛЧ тамтого року,а його також на лаву.
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-6
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