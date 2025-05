Милан в последнем матче сезона уверенно переиграл Монцу

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Милан» и «Монца».

Игра прошла в Милане на стадионе «Сан Сиро». Хозяева победили со счетом 2:0.

Голы за «Милан» сегодня забивали Маттео Габия и Жоау Феликс.

«Милан» находится на седьмой строчке Серии А с 63 очками. «Монца» идет 20-й с 18 очками и уже понизилась в классе.

Серия А. 30-й тур, 24 мая.

Милан – Монца – 2:0

Голы: Габия, 64, Феликс, 74.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Victory at San Siro on MD38 ✅#MilanMonza #SempreMilan

Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/KcA35EhpBj