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24.05.2025 21:45 - : -
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Италия
24 мая 2025, 01:31 |
161
0

Милан – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 мая в 21:45 по Киеву

24 мая 2025, 01:31 |
161
0
Милан – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

24 мая на «Сан-Сиро» пройдет матч 38-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Монцей». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Милан»

Команда год назад становилась вице-чемпионом страны. Но моменту оформления «серебра» было уже официально объявлено, что многолетнее, и успешное сотрудничество с Пиоли руководством проекта было решено закончить. И тщательно подобранный ему преемник, Паулу Фонсека, начал допускать осечки с первых же матчей. В итоге под Новый год экс-наставник «Шахтера» лишился поста.

Его в «пожарном» порядке сменил земляк, Сержиу Консейсау. У него получаются крайне противоречивые результаты. Удалось дважды обыграть «Интер» по пути к трофеям, в итоге взяв Суперкубок, но уступив в финале Кубка Италии «Болонье». Но при этом в Лиге чемпионов итальянцы провалились, проиграв в первом же раунде плей-офф «Фейеноорду». А в Серии А, похоже, утратили шансы на место в зоне еврокубков после 1-3 в прошлом туре на поле «Ромы». Хотя математические шансы на 7-е место еще сохраняются.

«Монца»

Клуб дебютировал в Серии А два года назад. Первые успехи своего последнего футбольного детища застал еще Сильвио Берлускони. Более того, казалось, что проект успешно перенес смерть своего ключевого инвестора. Палладини и в прошлом сезоне набрал со своими подопечными достойные 45 очков, в итоге заняв 12-ю позицию.

Но летом Рафаэле покинул команду ради более статусной «Фиорентины». И Алессандро Неста откровенно провалился – впрочем, на время, когда его снимали, лучше не стало. Уже давно оформлено вылет, причем с последнего места. Впрочем, 2-1 на поле «Удинезе» в предпоследнем туре намекают, что сюрпризы в исполнении аутсайдера возможны.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года, с четвертой попытки, «Монца» обыграла своего статусного соседа. Но в этом сезоне она снова проигрывала – дома, 0-1.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно разгромят аутсайдера. Напрашивается вариант с форой "-1,5 гола" (коэффициент – 1,60).

Прогноз Sport.ua
Милан
24 мая 2025 -
21:45
Монца
Победа Милана с форой (- 1,5 гола) 1,6 Сделать ставку

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Милан Монца чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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