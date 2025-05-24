24 мая на «Сан-Сиро» пройдет матч 38-го тура Серии А Италии, в котором «Милан» встретится с «Монцей». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Милан»

Команда год назад становилась вице-чемпионом страны. Но моменту оформления «серебра» было уже официально объявлено, что многолетнее, и успешное сотрудничество с Пиоли руководством проекта было решено закончить. И тщательно подобранный ему преемник, Паулу Фонсека, начал допускать осечки с первых же матчей. В итоге под Новый год экс-наставник «Шахтера» лишился поста.

Его в «пожарном» порядке сменил земляк, Сержиу Консейсау. У него получаются крайне противоречивые результаты. Удалось дважды обыграть «Интер» по пути к трофеям, в итоге взяв Суперкубок, но уступив в финале Кубка Италии «Болонье». Но при этом в Лиге чемпионов итальянцы провалились, проиграв в первом же раунде плей-офф «Фейеноорду». А в Серии А, похоже, утратили шансы на место в зоне еврокубков после 1-3 в прошлом туре на поле «Ромы». Хотя математические шансы на 7-е место еще сохраняются.

«Монца»

Клуб дебютировал в Серии А два года назад. Первые успехи своего последнего футбольного детища застал еще Сильвио Берлускони. Более того, казалось, что проект успешно перенес смерть своего ключевого инвестора. Палладини и в прошлом сезоне набрал со своими подопечными достойные 45 очков, в итоге заняв 12-ю позицию.

Но летом Рафаэле покинул команду ради более статусной «Фиорентины». И Алессандро Неста откровенно провалился – впрочем, на время, когда его снимали, лучше не стало. Уже давно оформлено вылет, причем с последнего места. Впрочем, 2-1 на поле «Удинезе» в предпоследнем туре намекают, что сюрпризы в исполнении аутсайдера возможны.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года, с четвертой попытки, «Монца» обыграла своего статусного соседа. Но в этом сезоне она снова проигрывала – дома, 0-1.

Прогноз

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