Анчелотти и Модрич с рекордами покидают Реал

В последнем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

Этот матч стал последним для Карло Анчелотти во главе «Реала».

Итальянский тренер покидает клуб с рекордными 15 трофеями.

В активе Анчелотти 353 матчей в качестве коуча «Реала».

250 побед было одержано в этих матчах (71%).

Также эта игра стала последней и для Луки Модрича.

Хорват выиграл рекордное количество трофеев с «Реалом» –28.

В 591 матче за клуб Лука Модрич 43 гола и отдал 95 результативных передач.

