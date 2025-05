Лукаку со второй своей командой стал чемпионом Италии. В чем секрет?

В матче последнего тура итальянской Серии А Наполи дома победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии.

Один из голов записал на свой счет Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард выиграл свой второй чемпионский титул в Италии, при этом одна интересная статистическая деталь его успеха.

В сезоне 2020/21 Ромелу Лукаку впервые завоевал титул чемпиона Италии. Сделал он это вместе с миланским Интером под руководством Антонио Конте.

В сезоне 2024/25 Ромелу Лукаку выиграл свой второй чемпионский титул Серии А. Сделал он это вместе с Наполи также под руководством Антонио Конте.

Бельгийский форвард неаполитанцев забил 14 голов в сезоне, что сделало его лучшим бомбардиром команды. Гол Лукаку в ворота Кальяри стал последним для Наполи в сезоне 2024/25.

In 2020/21, Romelu Lukaku won his first league title in a top-five European league under Antonio Conte at Inter.



In 2024/25, Romelu Lukaku has won his second league title in a top-five European league under Antonio Conte at Napoli.



A match made in heaven. 😍 pic.twitter.com/58KzFi9of2