Лукаку со второй своей командой стал чемпионом Италии. В чем секрет?
Интересной статистической особенностью отличились эти два чемпионства Лукаку
В матче последнего тура итальянской Серии А Наполи дома победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии.
Один из голов записал на свой счет Ромелу Лукаку.
Бельгийский форвард выиграл свой второй чемпионский титул в Италии, при этом одна интересная статистическая деталь его успеха.
В сезоне 2020/21 Ромелу Лукаку впервые завоевал титул чемпиона Италии. Сделал он это вместе с миланским Интером под руководством Антонио Конте.
В сезоне 2024/25 Ромелу Лукаку выиграл свой второй чемпионский титул Серии А. Сделал он это вместе с Наполи также под руководством Антонио Конте.
Бельгийский форвард неаполитанцев забил 14 голов в сезоне, что сделало его лучшим бомбардиром команды. Гол Лукаку в ворота Кальяри стал последним для Наполи в сезоне 2024/25.
In 2020/21, Romelu Lukaku won his first league title in a top-five European league under Antonio Conte at Inter.— Squawka (@Squawka) May 23, 2025
In 2024/25, Romelu Lukaku has won his second league title in a top-five European league under Antonio Conte at Napoli.
A match made in heaven. 😍 pic.twitter.com/58KzFi9of2
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