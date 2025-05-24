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  4. Лукаку со второй своей командой стал чемпионом Италии. В чем секрет?
Италия
24 мая 2025, 08:41 |
370
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Лукаку со второй своей командой стал чемпионом Италии. В чем секрет?

Интересной статистической особенностью отличились эти два чемпионства Лукаку

24 мая 2025, 08:41 |
370
0
Лукаку со второй своей командой стал чемпионом Италии. В чем секрет?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

В матче последнего тура итальянской Серии А Наполи дома победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии.

Один из голов записал на свой счет Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард выиграл свой второй чемпионский титул в Италии, при этом одна интересная статистическая деталь его успеха.

В сезоне 2020/21 Ромелу Лукаку впервые завоевал титул чемпиона Италии. Сделал он это вместе с миланским Интером под руководством Антонио Конте.

В сезоне 2024/25 Ромелу Лукаку выиграл свой второй чемпионский титул Серии А. Сделал он это вместе с Наполи также под руководством Антонио Конте.

Бельгийский форвард неаполитанцев забил 14 голов в сезоне, что сделало его лучшим бомбардиром команды. Гол Лукаку в ворота Кальяри стал последним для Наполи в сезоне 2024/25.

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Ромелу Лукаку Наполи Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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