Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках

В испанском Бильбао был сыгран финальный матч Лиги Европы 2024/25, в котором Тоттенхэм победил МЮ со счетом 1:0.

Интересным фактом является то, что лондонцы победили в турнире, параллельно находясь на 17 месте в АПЛ.

Еще никогда европейский турнир не выигрывала команда, находившаяся в своем чемпионате так низко.

Тоттенхэм побил рекорд, принадлежавший другой лондонской команде – Вест Хэму.

