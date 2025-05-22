Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках

В испанском Бильбао был сыгран финальный матч Лиги Европы 2024/25, в котором Тоттенхэм победил МЮ со счетом 1:0.

Интересным фактом является то, что лондонцы победили в турнире, параллельно находясь на 17 месте в АПЛ.

Еще никогда европейский турнир не выигрывала команда, находившаяся в своем чемпионате так низко.

Тоттенхэм побил рекорд, принадлежавший другой лондонской команде – Вест Хэму.

17 – Тоттенхэм, 2024/25, Лига Европы

14 – Вест Хэм, 2022/23, Лига Конференций

13 – Интер, 1993/94, Кубок УЕФА

12 – Шальке, 1996/97, Кубок УЕФА

12 - Севилья, 2022/23, Лига Европы