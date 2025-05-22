Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках
Команда, идущая четвертой из конца в АПЛ, выиграла Лигу Европы
В испанском Бильбао был сыгран финальный матч Лиги Европы 2024/25, в котором Тоттенхэм победил МЮ со счетом 1:0.
Интересным фактом является то, что лондонцы победили в турнире, параллельно находясь на 17 месте в АПЛ.
Еще никогда европейский турнир не выигрывала команда, находившаяся в своем чемпионате так низко.
Тоттенхэм побил рекорд, принадлежавший другой лондонской команде – Вест Хэму.
- 17 – Тоттенхэм, 2024/25, Лига Европы
- 14 – Вест Хэм, 2022/23, Лига Конференций
- 13 – Интер, 1993/94, Кубок УЕФА
- 12 – Шальке, 1996/97, Кубок УЕФА
- 12 - Севилья, 2022/23, Лига Европы
Tottenham became the lowest-placed league team to ever win a European trophy 🏆📉— LiveScore (@livescore) May 22, 2025
They won't care 🤪 pic.twitter.com/TOh2k29fpm
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