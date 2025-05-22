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  4. Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках
Лига Европы
22 мая 2025, 19:36 |
626
0

Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках

Команда, идущая четвертой из конца в АПЛ, выиграла Лигу Европы

22 мая 2025, 19:36 |
626
0
Тоттенхэм установил интересный рекорд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В испанском Бильбао был сыгран финальный матч Лиги Европы 2024/25, в котором Тоттенхэм победил МЮ со счетом 1:0.

Интересным фактом является то, что лондонцы победили в турнире, параллельно находясь на 17 месте в АПЛ.

Еще никогда европейский турнир не выигрывала команда, находившаяся в своем чемпионате так низко.

Тоттенхэм побил рекорд, принадлежавший другой лондонской команде – Вест Хэму.

  • 17 – Тоттенхэм, 2024/25, Лига Европы
  • 14 – Вест Хэм, 2022/23, Лига Конференций
  • 13 – Интер, 1993/94, Кубок УЕФА
  • 12 – Шальке, 1996/97, Кубок УЕФА
  • 12 - Севилья, 2022/23, Лига Европы
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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