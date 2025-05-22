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Лига Европы
22 мая 2025, 14:59 | Обновлено 22 мая 2025, 15:22
367
0

Игрок Тоттенхэма стал самым молодым победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы

Майки Мур вписал свое имя в историю турнира

22 мая 2025, 14:59 | Обновлено 22 мая 2025, 15:22
367
0
Игрок Тоттенхэма стал самым молодым победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Майки Мур

21 мая «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы 2024/25 (1:0).

Единственный мяч в поединке забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте. «Шпоры» завоевали четвертый европейский трофей в своей истории.

Молодой вингер «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым молодым триумфатором Кубка УЕФА/Лиги Европы, которому удалось покорить турнир в возрасте 17 году и 283 дней.

Футболист провел в составе «шпор» пять поединков в нынешней Лиге Европы. На счету Майки один забитый мяч и один ассист.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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