Игрок Тоттенхэма стал самым молодым победителем Кубка УЕФА и Лиги Европы

21 мая «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы 2024/25 (1:0).

Единственный мяч в поединке забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте. «Шпоры» завоевали четвертый европейский трофей в своей истории.

Молодой вингер «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым молодым триумфатором Кубка УЕФА/Лиги Европы, которому удалось покорить турнир в возрасте 17 году и 283 дней.

Футболист провел в составе «шпор» пять поединков в нынешней Лиге Европы. На счету Майки один забитый мяч и один ассист.

Mikey Moore is the youngest ever player to win the UEFA CUP/Europa League.



17 years and 283 days old. 🏆 pic.twitter.com/Cgz1FHO2xY