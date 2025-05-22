Третий титул для Шпор. У кого сколько трофеев в Кубке УЕФА и Лиге Европы

Английский клуб Тоттенхэм из Лондона стал победителем Лиги Европы 2024/25.

Вечером 21 мая в финале команда Ангелоса Постекоглу обыграла Манчестер Юнайтед со счетом 1:0. Единственный гол в матче записал на свой счет валлийский вингер Бреннан Джонсон.

Для Тоттенхэма это третий трофей в истории турнира. Ранее шпоры дважды побеждали в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах. Также Тоттенхэм выиграл Кубок обладателей кубков в 1963 году. Еще в двух финалах шпоры уступили: в Кубке УЕФА 1973/74 против Фейенорда и в Лиге чемпионов 2018/19 против Ливерпуля.

Лидеры по количеству побед в Кубке УЕФА / Лиге Европы: Севилья (7 трофеев), Интер, Тоттенхэм, Ливерпуль, Ювентус, Атлетико Мадрид (по 3), Боруссия М, Фейеноорд, Айнтрахт, Гетеборг, Реал, Парма, Порту, Челси (по 2).

Один трофей в этом турнире имеет украинский клуб – Шахтер выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, после этого соревнование было переименован в Лигу Европы.

Все победители Кубка УЕФА и Лиги Европы

Список финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы (после перехода на один матч, с 1998)

ФОТО. Тоттенхэм выиграл Лигу Европы 2024/25