Салах отреагировал на первый трофей Тоттенгема за 17 лет
«Шпоры» в финале Лиги Европы обыграли «Манчестер Юнайтед»
21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.
Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На победу лондонского клуба в своем Twitter-аккаунте отреагировал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах:
«Он (главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу – прим.) действительно говорил, что выиграет трофей в своем втором сезоне. Поздравляю!»
Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.
He did say he’d win in his second season. Congratulations!— Mohamed Salah (@MoSalah) May 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер хочет, чтобы украинец остался в клубе
Олег Лужный, якобы, планирует вернуться к тренерской работе