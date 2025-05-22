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  4. Салах отреагировал на первый трофей Тоттенгема за 17 лет
Лига Европы
22 мая 2025, 09:40 |
182
0

Салах отреагировал на первый трофей Тоттенгема за 17 лет

«Шпоры» в финале Лиги Европы обыграли «Манчестер Юнайтед»

22 мая 2025, 09:40 |
182
0
Салах отреагировал на первый трофей Тоттенгема за 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На победу лондонского клуба в своем Twitter-аккаунте отреагировал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах:

«Он (главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу – прим.) действительно говорил, что выиграет трофей в своем втором сезоне. Поздравляю!»

Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Мохамед Салах Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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