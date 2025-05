Салах отреагировал на первый трофей Тоттенгема за 17 лет

21 мая в 22:00 в испанском Бильбао прошел финальный матч Лиги Европы 2024/25.

Английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определили победителя на стадионе Сан-Мамес. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

На победу лондонского клуба в своем Twitter-аккаунте отреагировал египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах:

«Он (главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу – прим.) действительно говорил, что выиграет трофей в своем втором сезоне. Поздравляю!»

Этот трофей стал для «Тоттенхэма» первым серьезным трофеем за последние 17 лет.

He did say he’d win in his second season. Congratulations!