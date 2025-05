Спортивный директор Байера пояснил, почему Степанов отдан в аренду

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал трансфер украинского форварда Артема Степанова в Нюрнберг на правах аренды:

«Наша цель – чтобы он вместе с Нюрнбергом сделал шаг в профессиональный футбол и соответственно все ближе приближался к нашей команде.

Это Артем, но, безусловно, есть еще несколько игроков (в этом году, а также в следующем), которые, возможно, смогут пройти похожий путь и действительно получат шанс играть здесь».

Украинский форвард Артем Степанов проведет следующий сезон 2025/26 на правах аренды в Нюрнберге, команде Второй Бундеслиги.

В составе «Байера» U-19 Артем Степанов сыграл 26 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 3 ассиста.

Rolfes über Artem Stepanov: „Das ist unser Ziel, dass er mit Nürnberg den Schritt in den Profifußball macht und dementsprechend immer näher an unsere Mannschaft rückt.“



Rolfes weiter: „Das ist Artem, aber da gibt’s mit Sicherheit noch mehrere (in diesem Jahr, aber auch im… pic.twitter.com/lmoFAyzhYx