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Германия
19 мая 2025, 22:23 | Обновлено 19 мая 2025, 22:49
483
0

Спортивный директор Байера пояснил, почему Степанов отдан в аренду

Симон Рольфес надеется, что украинский форвард сделает шаг вперед в Нюрнберге

19 мая 2025, 22:23 | Обновлено 19 мая 2025, 22:49
483
0
Спортивный директор Байера пояснил, почему Степанов отдан в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Рольфес

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал трансфер украинского форварда Артема Степанова в Нюрнберг на правах аренды:

«Наша цель – чтобы он вместе с Нюрнбергом сделал шаг в профессиональный футбол и соответственно все ближе приближался к нашей команде.

Это Артем, но, безусловно, есть еще несколько игроков (в этом году, а также в следующем), которые, возможно, смогут пройти похожий путь и действительно получат шанс играть здесь».

Украинский форвард Артем Степанов проведет следующий сезон 2025/26 на правах аренды в Нюрнберге, команде Второй Бундеслиги.

В составе «Байера» U-19 Артем Степанов сыграл 26 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 3 ассиста.

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Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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