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Англия
19 мая 2025, 14:58 | Обновлено 19 мая 2025, 15:49
217
2

2025-й стал годом окончания трофейных засух

«Кристал Пэлас» стал очередным клубом, который за долгое время выиграл титул

19 мая 2025, 14:58 | Обновлено 19 мая 2025, 15:49
217
2
2025-й стал годом окончания трофейных засух
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2025 году закончились сразу несколько европейских трофейных засух. Именно этот год стал историческим для нескольких коллективов.

«Болонья» впервые за 51 год завоевала трофей, выиграв в финале Кубка Италии у «Милана» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1) в Кубке Английской Лиги, прервав свою 70-летнюю засуху.

92 года ждал свой титул «Гоу Эгед Иглз» и наконец выиграл Кубок Нидерландов, в финале которого одолел АЗ в серии пенальти.

«Кристал Пэлас» выиграл свой первый трофей (Кубок Англии) в своей почти 120-летней истории. «Орлы» в главном матче турнира обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

Следующим клубом, кто попытается выиграть свой первый трофей, станет «Арминия» из Билефельда, которая в финале Кубка Германии 24 мая сыграет со «Штутгартом».

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Первый Среди Равных
Якщо ПСЖ виграє ЛЧ, то це буде всього лиш другий кубок чемпіонів для французької команди за всю історію.
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0
salenco
А ще в цьому сезоні нарешті виграв свій Перший особистий трофей - Гаррі Кейн вигравши чемпіонство з Баврією 
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0
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