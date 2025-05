2025-й стал годом окончания трофейных засух

В 2025 году закончились сразу несколько европейских трофейных засух. Именно этот год стал историческим для нескольких коллективов.

«Болонья» впервые за 51 год завоевала трофей, выиграв в финале Кубка Италии у «Милана» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» победил «Ливерпуль» (2:1) в Кубке Английской Лиги, прервав свою 70-летнюю засуху.

92 года ждал свой титул «Гоу Эгед Иглз» и наконец выиграл Кубок Нидерландов, в финале которого одолел АЗ в серии пенальти.

«Кристал Пэлас» выиграл свой первый трофей (Кубок Англии) в своей почти 120-летней истории. «Орлы» в главном матче турнира обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

Следующим клубом, кто попытается выиграть свой первый трофей, станет «Арминия» из Билефельда, которая в финале Кубка Германии 24 мая сыграет со «Штутгартом».

🏆2025 is definitely the year of ending trophy droughts...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle ended a 70-year trophy drought winning the League Cup.



🇳🇱 Go Ahead Eagles ended a 92-year trophy drought winning the KNVB Beker.



🇮🇹 Bologna ended a 51-year trophy drought winning the Coppa Italia.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/rxPe2vQc5X