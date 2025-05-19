Челси или Тоттенхэм? Борнмут принял важное решение о трансфере Забарного

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный после успешного выступления в Премьер-лиге привлек внимание топовых клубов.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». На фоне многочисленных слухов, руководство «Борнмута» приняло важное решение – Забарный не продается, а все трансферные предложения будут отклонены.

Дело в том, что ранее основной защитник «вишен» Дин Хейсен перебрался в мадридский «Реал». Источники, близкие к «Борнмуту», подтверждают, что трансфер Хейсена радикально снизил шансы Забарного на уход из клуба во время летнего трансферного окна.

В команде считают, что потеря обоих центральных защитников станет настоящей катастрофой, поэтому будут отклонять все предложения со стороны английских грандов. Руководство «Борнмута» планирует сохранить текущий состав, насколько это возможно, чтобы продолжать прогрессировать в новом сезоне.

В кампании 2024/25 Забарный провел 37 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отличался. Контракт украинца истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 40 млн евро.