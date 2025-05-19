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  4. Путь длиной в 34 года. Клаудио Раньери провел свой 500-й матч
Италия
19 мая 2025, 09:52 | Обновлено 19 мая 2025, 09:53
286
0

Путь длиной в 34 года. Клаудио Раньери провел свой 500-й матч

После этого матча «Рома» еще сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов

19 мая 2025, 09:52 | Обновлено 19 мая 2025, 09:53
286
0
Путь длиной в 34 года. Клаудио Раньери провел свой 500-й матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Рома» победила дома «Милан» со счетом 3:1.

Для Клаудио Раньери матч против «Милана» стал 500-м в его тренерской карьере в Серии А.

Клаудио Раньери является одним из двух тренеров (второй – Нильс Лидхольм), возглавлявших «Рому» в течение трех десятилетий.

С начала первой своей игры в Серии А до этой юбилейной прошло 34 года и 251 день. Это рекорд чемпионата среди тренеров, которые провели 500 матчей.

Это был последний домашний матч для Клаудио Раньери. 73-летний специалист пришел, чтобы спасти «Рому» от попадания в зону вылета, однако до последнего тура в чемпионате «Рома» еще сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Милан» после этого поражения потерял любые шансы на еврокубковое место в чемпионате впервые с сезона 2015/16.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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