ПСВ стал чемпионом Нидерландов, совершив уникальный камбэк
Еще за 5 туров до окончания сезона небо для «Аякса» казалось безоблачным...
В последнем туре чемпионата Нидерландов «ПСВ» на выезде обыграл «Спарту» со счетом 3:1 и стал чемпионом страны сезона 2024/25.
"ПСВ" сумел стать чемпионом Нидерландов, проигрывая «Аяксу» 9 очков за 5 туров до окончания сезона.
После 29 тура:
73 – «Аякс»
64 – «ПСВ»
После 34 тура:
79 – «ПСВ»
78 – «Аякс»
Этот титул стал 26-м в истории клуба.
36 – «Аякс»
26 – «ПСВ»
16 – «Фейеноорд»
ПСВ сумел защитить свой чемпионский титул, в последний раз команде из Эйндховена удавалось это 9 лет назад.
2014/15 и 2015/16
2023/24 и 2024/25
Победный гол в сезоне забил легендарный форвард «ПСВ» Люк де Йонг.
Этот гол стал 186-м для де Йонга в составе «ПСВ» во всех турнирах.
BACK-TO-BACK @EREDIVISIE CHAMPIONS! ❤️🤍#OnsEindje pic.twitter.com/OP8FvrMRdc— PSV (@PSV) May 18, 2025
After a rollercoaster of a season, it's PSV that are crowned the Champions of the Eredivisie ! 🏆🇳🇱— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 18, 2025
A reminder that Ajax were NINE points clear with six games to go 😅 pic.twitter.com/oSflzFCOFO
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