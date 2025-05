ПСВ стал чемпионом Нидерландов, совершив уникальный камбэк

В последнем туре чемпионата Нидерландов «ПСВ» на выезде обыграл «Спарту» со счетом 3:1 и стал чемпионом страны сезона 2024/25.

"ПСВ" сумел стать чемпионом Нидерландов, проигрывая «Аяксу» 9 очков за 5 туров до окончания сезона.

После 29 тура:

73 – «Аякс»

64 – «ПСВ»

После 34 тура:

79 – «ПСВ»

78 – «Аякс»

Этот титул стал 26-м в истории клуба.

36 – «Аякс»

26 – «ПСВ»

16 – «Фейеноорд»

ПСВ сумел защитить свой чемпионский титул, в последний раз команде из Эйндховена удавалось это 9 лет назад.

2014/15 и 2015/16

2023/24 и 2024/25

Победный гол в сезоне забил легендарный форвард «ПСВ» Люк де Йонг.

Этот гол стал 186-м для де Йонга в составе «ПСВ» во всех турнирах.

