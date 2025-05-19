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  4. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, совершив уникальный камбэк
Нидерланды
19 мая 2025, 09:04 |
417
1

ПСВ стал чемпионом Нидерландов, совершив уникальный камбэк

Еще за 5 туров до окончания сезона небо для «Аякса» казалось безоблачным...

19 мая 2025, 09:04 |
417
1
ПСВ стал чемпионом Нидерландов, совершив уникальный камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ

В последнем туре чемпионата Нидерландов «ПСВ» на выезде обыграл «Спарту» со счетом 3:1 и стал чемпионом страны сезона 2024/25.

"ПСВ" сумел стать чемпионом Нидерландов, проигрывая «Аяксу» 9 очков за 5 туров до окончания сезона.

После 29 тура:

73 – «Аякс»
64 – «ПСВ»

После 34 тура:

79 – «ПСВ»
78 – «Аякс»

Этот титул стал 26-м в истории клуба.

36 – «Аякс»
26 – «ПСВ»
16 – «Фейеноорд»

ПСВ сумел защитить свой чемпионский титул, в последний раз команде из Эйндховена удавалось это 9 лет назад.

2014/15 и 2015/16
2023/24 и 2024/25

Победный гол в сезоне забил легендарный форвард «ПСВ» Люк де Йонг.

Этот гол стал 186-м для де Йонга в составе «ПСВ» во всех турнирах.

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ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу Спарта Роттердам Люк де Йонг статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
По суті Аякс сам віддав титул ПСВ. Протринькати таку перевагу ще треба постаратися...
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