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  4. Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера
Англия
17 мая 2025, 19:01 |
374
0

Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера

Джереми Фримпонг подпишет пятилетний контракт, мерсисайдцы отдадут 35 миллионов евро

17 мая 2025, 19:01 |
374
0
Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Английский Ливерпуль завершает подписание 24-летнего нидерландского правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого Байера.

По информации известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан на пять лет. Футболиста ждет медицинское обследование.

Источник сообщает, что мерсисайдцы активировали опцию выкупа Фримпонга у Байера – клаусула составляет 35 миллионов евро.

Ливерпуль подписывает Фримпонга на замену Тренту Александеру-Арнольду, который покинет английский гранда по окончанию сезона 2024/25.

Фримпонг присоединился к Байеру в 2021 году. В кампании 2024/25 Джереми провел 48 матчей на клубном уровне, забил пять голов и отдал 12 ассистов.

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Джереми Фримпонг Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги клаусула Фабрицио Романо
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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