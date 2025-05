Ливерпуль завершает подписание замены Тренту. Известна сумма супертрансфера

Английский Ливерпуль завершает подписание 24-летнего нидерландского правого защитника Джереми Фримпонга из немецкого Байера.

По информации известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, контракт будет рассчитан на пять лет. Футболиста ждет медицинское обследование.

Источник сообщает, что мерсисайдцы активировали опцию выкупа Фримпонга у Байера – клаусула составляет 35 миллионов евро.

Ливерпуль подписывает Фримпонга на замену Тренту Александеру-Арнольду, который покинет английский гранда по окончанию сезона 2024/25.

Фримпонг присоединился к Байеру в 2021 году. В кампании 2024/25 Джереми провел 48 матчей на клубном уровне, забил пять голов и отдал 12 ассистов.

🚨 BREAKING: Jeremie Frimpong set to join Liverpool, here we go! 🔴💣



Agreement done for Dutch right back as Bayer Leverkusen are informed on €35m release clause being triggered.



Understand Frimpong will sign a five year deal with medical now being scheduled.



New RB for #LFC. pic.twitter.com/Nw1UKQTboH