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Италия
16 мая 2025, 13:34 | Обновлено 16 мая 2025, 14:02
219
0

Не сложилось, как у отца. Консейсау младший летом покинет Ювентус

Франсишку не убедил «старую синьору» выкупить его контракт

16 мая 2025, 13:34 | Обновлено 16 мая 2025, 14:02
219
0
Не сложилось, как у отца. Консейсау младший летом покинет Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

22-летний португальский вингер Франсишку Консейсау по завершению сезона покинет «Ювентус» и вернется в «Порту».

Инсайдер Николо Скира заявил, что руководство «старой сеньоры» больше не рассчитывает на футболиста, поэтому клуб не планирует ни продлевать аренду, ни оформлять полноценный трансфер.

Еще в ноябре коллектив был готов выкупить контракт Франсишку за 30 миллионов евро, однако сейчас Консейсау не входит в планы «Ювентуса».

Пока неизвестно, что будет делать португалец, но агент вингера уже начал работу по новым вариантам развития карьеры.

За этот сезон в аренде в «Ювентусе» Франсишку удалось провести 35 матчей, в которых он оформил 10 результативных действий (пять голов и пять ассистов).

Ранее писалось, что отец Франсишку, Сержиу, покинет «Милан», проведя в клубе всего полгода.

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Источник: Судаков согласовал с Наполи условия личного контракта
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Порту Франсишку Консейсау
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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