Не сложилось, как у отца. Консейсау младший летом покинет Ювентус

22-летний португальский вингер Франсишку Консейсау по завершению сезона покинет «Ювентус» и вернется в «Порту».

Инсайдер Николо Скира заявил, что руководство «старой сеньоры» больше не рассчитывает на футболиста, поэтому клуб не планирует ни продлевать аренду, ни оформлять полноценный трансфер.

Еще в ноябре коллектив был готов выкупить контракт Франсишку за 30 миллионов евро, однако сейчас Консейсау не входит в планы «Ювентуса».

Пока неизвестно, что будет делать португалец, но агент вингера уже начал работу по новым вариантам развития карьеры.

За этот сезон в аренде в «Ювентусе» Франсишку удалось провести 35 матчей, в которых он оформил 10 результативных действий (пять голов и пять ассистов).

Ранее писалось, что отец Франсишку, Сержиу, покинет «Милан», проведя в клубе всего полгода.

Francisco #Conceicao will leave #Juventus at the end of the season. He is no longer in #Juve’s Plans as revealed last February. Bianconeri won’t trigger the release clause (30M) to sign him from #Porto on a permanent deal. His agent is already working to find a solution… https://t.co/7VO68xO8nY