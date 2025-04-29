С титулом или без. Милан останется без главного тренера

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау покинет команду после финала Кубка Италии.

Об этом информирует издание Calciomercato.

По информации источника, наставник имеет негативные отношения с игроками и руководством. Сообщается, что судьба Консейсау не зависит от финального матча.

Если Консейсау проиграет в финале кубка, то его уволят, а если он выиграет – он уйдет в отставку сам.

Португальский наставник готов попрощаться с клубом громко, рассказав обо всех проблемах на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что соперник «Милана» будет играть в финале лишь второй раз за историю.