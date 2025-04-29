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Италия
29 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:04
251
0

С титулом или без. Милан останется без главного тренера

Сержиу Консейсау принял решение уходить из команды

29 апреля 2025, 16:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:04
251
0
С титулом или без. Милан останется без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау покинет команду после финала Кубка Италии.

Об этом информирует издание Calciomercato.

По информации источника, наставник имеет негативные отношения с игроками и руководством. Сообщается, что судьба Консейсау не зависит от финального матча.

Если Консейсау проиграет в финале кубка, то его уволят, а если он выиграет – он уйдет в отставку сам.

Португальский наставник готов попрощаться с клубом громко, рассказав обо всех проблемах на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что соперник «Милана» будет играть в финале лишь второй раз за историю.

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Сержиу Консейсау Милан Болонья Милан - Болонья Кубок Италии по футболу
Александр Сильченко Источник: Calciomercato
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