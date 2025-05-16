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  4. Флик определился с будущим клубом после триумфа Барселоны в Ла Лиге
Испания
16 мая 2025, 10:33 |
1170
0

Флик определился с будущим клубом после триумфа Барселоны в Ла Лиге

Ханси Флик продлит контракт с «Барселоной»

16 мая 2025, 10:33 |
1170
0
Флик определился с будущим клубом после триумфа Барселоны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Немецкий специалист Ханси Флик, ныне возглавляющий каталонскую «Барселону», определился со своим будущим клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немец согласовал все детали нового соглашения с руководством каталонской «Барселоны». Новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Новый контракт немецкого специалиста будет рассчитан до июня 2027 года. Флик возглавил каталонцев в сезоне 2024/25, приведя команду к трем трофеям: Ла Лиге, Кубку Испании и Суперкубку.

Ранее Ханси Флик отреагировал на триумф Барселоны в Ла Лиге.

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Ханс-Дитер Флик продление контракта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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