Флик определился с будущим клубом после триумфа Барселоны в Ла Лиге
Ханси Флик продлит контракт с «Барселоной»
Немецкий специалист Ханси Флик, ныне возглавляющий каталонскую «Барселону», определился со своим будущим клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, немец согласовал все детали нового соглашения с руководством каталонской «Барселоны». Новый контракт будет подписан в ближайшее время.
Новый контракт немецкого специалиста будет рассчитан до июня 2027 года. Флик возглавил каталонцев в сезоне 2024/25, приведя команду к трем трофеям: Ла Лиге, Кубку Испании и Суперкубку.
Ранее Ханси Флик отреагировал на триумф Барселоны в Ла Лиге.
🚨✍🏻 It’s all done and set to be announced for Hansi Flick’s new deal at Barcelona until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025
Official statement, next step. pic.twitter.com/8zdwTdR4j4
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