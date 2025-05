Флик определился с будущим клубом после триумфа Барселоны в Ла Лиге

Немецкий специалист Ханси Флик, ныне возглавляющий каталонскую «Барселону», определился со своим будущим клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, немец согласовал все детали нового соглашения с руководством каталонской «Барселоны». Новый контракт будет подписан в ближайшее время.

Новый контракт немецкого специалиста будет рассчитан до июня 2027 года. Флик возглавил каталонцев в сезоне 2024/25, приведя команду к трем трофеям: Ла Лиге, Кубку Испании и Суперкубку.

🚨✍🏻 It’s all done and set to be announced for Hansi Flick’s new deal at Barcelona until June 2027.



Official statement, next step. pic.twitter.com/8zdwTdR4j4