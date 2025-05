Лапорта отреагировал на триумф Барсы в Ла Лиге: «Это исторический сезон»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на чемпионство своей команды в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика обыграли «Эспаньол» (2:0) и досрочно торжествовали в чемпионате Испании.

«Мы вернули себе чувство радости и выиграли Ла Лигу на виду у всех. Мы должны поблагодарить этих фантастических игроков, Ганси Флика, его тренерский штаб, Деку и его команду. Это был исторический сезон.

Эти игроки носят характер, играют безо всяких комплексов, любят футбол и любят «Барселону». Это был исторический сезон, особенно учитывая все препятствия и попытки дестабилизировать клуб», – заявил Лапорта.

Ранее сообщалось, что Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге

President Laporta: "We've regained joy and won the league in front of everyone. We must thank these fantastic players, Hansi Flick, his coaching staff, Deco and his team. It's been a historic season" pic.twitter.com/6Sqzhhs4lK