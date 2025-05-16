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  4. Лапорта отреагировал на триумф Барсы в Ла Лиге: «Это исторический сезон»
Испания
16 мая 2025, 09:29 |
452
0

Лапорта отреагировал на триумф Барсы в Ла Лиге: «Это исторический сезон»

Президент «сине-гранатовых» не сдерживал эмоций

16 мая 2025, 09:29 |
452
0
Лапорта отреагировал на триумф Барсы в Ла Лиге: «Это исторический сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на чемпионство своей команды в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика обыграли «Эспаньол» (2:0) и досрочно торжествовали в чемпионате Испании.

«Мы вернули себе чувство радости и выиграли Ла Лигу на виду у всех. Мы должны поблагодарить этих фантастических игроков, Ганси Флика, его тренерский штаб, Деку и его команду. Это был исторический сезон.

Эти игроки носят характер, играют безо всяких комплексов, любят футбол и любят «Барселону». Это был исторический сезон, особенно учитывая все препятствия и попытки дестабилизировать клуб», – заявил Лапорта.

Ранее сообщалось, что Ямаль дерзко обратился к фанатам Барсы после триумфа в Ла Лиге

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Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Деку Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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