Прыгал даже Лапорта. В Барселоне показали празднование в раздевалке
«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» и стала чемпионом Ла Лиги
15 мая в матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала выездную победу над «Эспаньолом» (2:0).
Этой победы было достаточно, чтобы оформить 28-е чемпионство в Ла Лиге.
Футболисты и персонал очень громко отпраздновали победу в чемпионате в раздевалке стадиона «Корнелья-Эль-Прат».
Также к футболистам присоединился президент клуба Жуан Лапорта, которого игроки тоже заставили прыгать от радости.
В этом сезоне подопечные Ханси Флика в 36 матчах одержали 27 побед, 4 ничьи и потерпели 5 поражений. Всего у команды 85 очков.
«Барселона» в чемпионате дважды обыграла своего прямого конкурента мадридский «Реал» со счетами 4:0 и 4:3.
Ранее стало известно, что на стадионе «Эспаньола» включили полив поля, чтобы помешать «Барселоне» праздновать чемпионство.
😂 Locuuuura de Joan Laporta en el vestuario— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 15, 2025
pic.twitter.com/sZoBYfMI02
😂😂 Joan Laporta y Rafa Yuste, en el vestuario celebrando LaLiga con los jugadores pic.twitter.com/enClye9LXl— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 15, 2025
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