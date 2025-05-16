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Испания
16 мая 2025, 02:25 | Обновлено 16 мая 2025, 02:28
14
0

Прыгал даже Лапорта. В Барселоне показали празднование в раздевалке

«Барселона» одержала победу над «Эспаньолом» и стала чемпионом Ла Лиги

16 мая 2025, 02:25 | Обновлено 16 мая 2025, 02:28
14
0
Прыгал даже Лапорта. В Барселоне показали празднование в раздевалке
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая в матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала выездную победу над «Эспаньолом» (2:0).

Этой победы было достаточно, чтобы оформить 28-е чемпионство в Ла Лиге.

Футболисты и персонал очень громко отпраздновали победу в чемпионате в раздевалке стадиона «Корнелья-Эль-Прат».

Также к футболистам присоединился президент клуба Жуан Лапорта, которого игроки тоже заставили прыгать от радости.

В этом сезоне подопечные Ханси Флика в 36 матчах одержали 27 побед, 4 ничьи и потерпели 5 поражений. Всего у команды 85 очков.

«Барселона» в чемпионате дважды обыграла своего прямого конкурента мадридский «Реал» со счетами 4:0 и 4:3.

Ранее стало известно, что на стадионе «Эспаньола» включили полив поля, чтобы помешать «Барселоне» праздновать чемпионство.

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Эспаньол Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона Жоан Лапорта
Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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