Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство
После завершения матча футбольное поле «Эспаньола» решили полить водой
15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе Корнелья-Эль-Прат.
Гости одержали победу со счетом 0:2 и оформили 28-е чемпионство в истории клуба.
После финального свистка игроки начали праздновать чемпионство на футбольном поле, которое администрация стадиона решила полить водой.
Кстати, игроков «Барселоны» это не остановило. Автополив газона еще добавил эмоциональности к празднованию.
Известно, что игроков уже загонял в раздевалку главный тренер команды Гаси Флик.
По информации издания Mundo Deportivo, первым, кто послушал тренера, был Ямиль Ламаль.
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