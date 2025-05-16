Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство

15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе Корнелья-Эль-Прат.

Гости одержали победу со счетом 0:2 и оформили 28-е чемпионство в истории клуба.

После финального свистка игроки начали праздновать чемпионство на футбольном поле, которое администрация стадиона решила полить водой.

Кстати, игроков «Барселоны» это не остановило. Автополив газона еще добавил эмоциональности к празднованию.

Известно, что игроков уже загонял в раздевалку главный тренер команды Гаси Флик.

По информации издания Mundo Deportivo, первым, кто послушал тренера, был Ямиль Ламаль.