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Испания
16 мая 2025, 02:02 | Обновлено 16 мая 2025, 02:07
149
0

Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство

После завершения матча футбольное поле «Эспаньола» решили полить водой

16 мая 2025, 02:02 | Обновлено 16 мая 2025, 02:07
149
0
Недружественный сосед. Игрокам Барселоны не дали отпраздновать чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе Корнелья-Эль-Прат.

Гости одержали победу со счетом 0:2 и оформили 28-е чемпионство в истории клуба.

После финального свистка игроки начали праздновать чемпионство на футбольном поле, которое администрация стадиона решила полить водой.

Кстати, игроков «Барселоны» это не остановило. Автополив газона еще добавил эмоциональности к празднованию.

Известно, что игроков уже загонял в раздевалку главный тренер команды Гаси Флик.

По информации издания Mundo Deportivo, первым, кто послушал тренера, был Ямиль Ламаль.

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Эспаньол Барселона Эспаньол - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Александр Сильченко Источник: Mundo Deportivo
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