Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25

Каталонская Барселона выиграла дерби и досрочно стала чемпионом Испании 2024/25.

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

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На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).

Количество титулов в Ла Лиге: Реал (36), Барселона (28), Атлетико Мадрид (11), Атлетик Бильбао (8), Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья, Бетис (по 1).

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Эспаньол – Барселона – 0:2

Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5

Эспаньол: Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали, Лосано (Милья, 60), Урко Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 82), Экспосито, Рока (Хофре, 68), Фернандес (Калеро, 82)

Барселона: Щенсны, Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Эрик Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо (Гави, 77), Ямаль, Левандовски (Фермин Лопес, 65)

Предупреждения: Шеддира, 84, Кумбулла, 90 – Кристенсен, 42, Щенсны, 90+5

Удаление: Кабрера, 80

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

ВИДЕО. Супергол Ламина Ямаля в девятку, 53 мин

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