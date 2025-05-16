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Чемпионат Испании
Эспаньол
15.05.2025 22:30 – FT 0 : 2
Барселона
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Испания
16 мая 2025, 00:27 | Обновлено 16 мая 2025, 01:06
918
5

Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25

Голы для сине-гранатовых забили Ламин Ямаль и Фермин Лопес

16 мая 2025, 00:27 | Обновлено 16 мая 2025, 01:06
918
5
Барселона выиграла дерби у Эспаньола и стала чемпионом Испании 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона выиграла дерби и досрочно стала чемпионом Испании 2024/25.

Вечером 15 мая состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании. В каталонском дерби встречались «Эспаньол» и «Барселона» на стадионе «Корнелья-Эль-Прат».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 53-й минуте супергол в девятку для сине-гранатовых забил Ламин Ямаль, а в конце игры точку поставил Фермин Лопес (2:0). У хозяев поля был удален Леандро Кабрера (80 мин).

Барселона увеличила отрыв от Реала до 7 очков (85 против 78) и за два тура до финиша досрочно завоевала главный трофей Ла Лиги (в 28-й раз).

Количество титулов в Ла Лиге: Реал (36), Барселона (28), Атлетико Мадрид (11), Атлетик Бильбао (8), Валенсия (6), Реал Сосьедад (2), Депортиво, Севилья, Бетис (по 1).

Ла Лига. 36-й тур, 15 мая

Эспаньол – Барселона – 0:2

Голы: Ламин Ямаль, 53, Фермин Лопес, 90+5

Эспаньол: Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали, Лосано (Милья, 60), Урко Гонсалес, Пуадо (Шеддира, 82), Экспосито, Рока (Хофре, 68), Фернандес (Калеро, 82)

Барселона: Щенсны, Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Эрик Гарсия, Педри, де Йонг, Рафинья, Ольмо (Гави, 77), Ямаль, Левандовски (Фермин Лопес, 65)

Предупреждения: Шеддира, 84, Кумбулла, 90 – Кристенсен, 42, Щенсны, 90+5

Удаление: Кабрера, 80

Хетафе – Атлетик Бильбао – 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

ВИДЕО. Супергол Ламина Ямаля в девятку, 53 мин

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
80’
Леандро Кабрера (Эспаньол) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Пoлковник
Великая Барселона на коне☝️☝️☝️
Рыгал с пум очкой на кукане 
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+3
NATS
Реалодрочепы, вы где (Пумочка и компания)?
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+2
easterly
Ямаль - це щось космічне! Барселону з чемпіонством! Еспаньйол - це щось на кшталт евертона в Ліверпулі, сам не гам і тобі не дам - собака на сіні, або бий своїх, щоб чужі боялися
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+2
felz
поздравляю детсад под названием Гейселона (потому что Кунде гей по факту) с победой в чемпионате, в кое то веки обыграли травмированный кризисный Реал
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0
pol-55
Ямаль не тільки мастировитий,а ще й передбачливий,відразу після свистка нарізав в роздягальню,напевно той удар по *мішені* на животі навчив.
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-5
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